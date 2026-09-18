Hội thảo khoa học cấp quốc gia chủ đề “Giáo dục văn hóa nghệ thuật trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa”.

Hội thảo do Trường Đại học Văn hóa TPHCM phối hợp với Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên, sinh viên cùng đại diện các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức văn hóa, nghệ thuật, truyền thông… Hội thảo tập trung bàn giải pháp đổi mới giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường kết nối giữa nhà trường với đời sống văn hóa, nghệ thuật và thị trường sáng tạo.

Theo PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM, sự phát triển nhanh của khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi phương thức sáng tạo, sản xuất, phân phối, tiếp cận và thụ hưởng các sản phẩm văn hóa nghệ thuật. Từ đó, giáo dục văn hóa nghệ thuật phải đáp ứng những yêu cầu mới về năng lực công nghệ, quản trị sáng tạo, bản quyền, đạo đức nghề nghiệp và khả năng thích ứng với thị trường.

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia chủ đề “Giáo dục văn hóa nghệ thuật trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa”.

Ở góc độ kết nối đào tạo với công chúng, TS Phạm Ngọc Uyên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, cho rằng, giáo dục văn hóa nghệ thuật trong bảo tàng có vai trò quan trọng trong hình thành công chúng cho công nghiệp văn hóa. Nghiên cứu của ông qua trường hợp Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM và Bảo tàng Lịch sử TPHCM ghi nhận bước chuyển từ mô hình lưu giữ di sản sang giáo dục tương tác có ứng dụng công nghệ số. Từ đó, tham luận đề xuất mô hình hệ sinh thái hướng tâm, trong đó giáo dục nghệ thuật là lõi, kết nối với công nghệ số và vòng phản hồi dữ liệu để góp phần hình thành công chúng nghệ thuật.

Tại Hội thảo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa giáo dục cũng đồng ý: phát triển công nghiệp văn hóa bền vững không chỉ cần đội ngũ sáng tạo mà còn cần công chúng có năng lực thẩm mỹ, nhu cầu văn hóa và khả năng lựa chọn, đánh giá sản phẩm văn hóa. Vì vậy, giáo dục vừa góp phần tạo nguồn nhân lực sáng tạo, vừa tham gia hình thành nhu cầu và thị trường văn hóa.

Từ giảng đường đến bảo tàng, nhà hát, không gian di sản và môi trường số, các ý kiến tham gia hội thảo đặt vấn đề xây dựng mối liên kết thực chất giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, thiết chế văn hóa, nghệ sĩ, cộng đồng sáng tạo và thị trường; qua đó tạo thêm cơ sở lý luận, thực tiễn cho đổi mới giáo dục văn hóa nghệ thuật trong giai đoạn chuyển đổi số.