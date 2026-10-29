Tăng cường kết nối giao thương Việt Nam - Mexico

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Mexico Nguyễn Thị Trang chụp ảnh chung cùng lãnh đạo Hội đồng Doanh nghiệp Ngoại thương, Đầu tư và Công nghệ Mexico (COMCE). Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, tại sự kiện diễn ra từ 27–29/10, Thương vụ Việt Nam tại Mexico tổ chức gian hàng giới thiệu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh trưng bày sản phẩm mẫu, Thương vụ cung cấp tài liệu giới thiệu bằng tiếng Tây Ban Nha, thông tin doanh nghiệp và mã QR dẫn đến danh mục sản phẩm, nhà cung cấp, tạo thuận lợi cho khách tham quan tìm hiểu nguồn hàng và liên hệ hợp tác.

Theo Tham tán Thương mại Việt Nam tại Mexico Nguyễn Thị Trang, gian hàng Việt Nam đã thu hút nhiều đại diện doanh nghiệp, nhà nhập khẩu và các tổ chức kinh tế Mexico đến tham quan, trao đổi về sản phẩm và khả năng hợp tác. Qua tiếp xúc trực tiếp, nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm đến Việt Nam như một thị trường cung ứng tiềm năng, tìm hiểu năng lực sản xuất, chủng loại hàng hóa và khả năng kết nối với các nhà cung cấp.

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Mexico Nguyễn Thị Trang giới thiệu gian hàng Việt Nam tại Đại hội Ngoại thương Mexico lần thứ 32 (Congreso COMCE 32). Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh đó, bà Trang cho biết Congreso COMCE 32 cũng là dịp cập nhật các định hướng phát triển kinh tế, thương mại của Mexico, đặc biệt là các chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và hạ tầng logistics tại những địa phương có quan hệ thương mại chặt chẽ với Mỹ. Những thông tin này góp phần bổ trợ cho công tác theo dõi xu hướng thị trường, xác định nhu cầu nhập khẩu và tìm kiếm cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại sự kiện, Thương vụ Việt Nam tại Mexico cũng thực hiện quảng bá Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế Việt Nam 2027 (VIS 2027), dự kiến diễn ra từ ngày 10–12/6/2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời vận động doanh nghiệp Mexico tham dự để tìm kiếm nhà cung cấp và mở rộng nguồn hàng từ Việt Nam.

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Mexico Nguyễn Thị Trang giới thiệu gian hàng Việt Nam tại Đại hội Ngoại thương Mexico lần thứ 32 (Congreso COMCE 32). Ảnh: TTXVN phát

Đại hội Ngoại thương Mexico do Hội đồng Doanh nghiệp Ngoại thương, Đầu tư và Công nghệ Mexico (COMCE) tổ chức, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp trong các lĩnh vực thương mại quốc tế, đầu tư và logistics.

Theo kế hoạch, sau Congreso COMCE 32, Thương vụ sẽ duy trì việc kết nối doanh nghiệp Mexico và Việt Nam, thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp Mexico tại VIS 2027, cũng như tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm biến những mối quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp tại sự kiện thành những cơ hội giao thương cụ thể giữa hai quốc gia.