Tăng cường kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia, hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD

Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14/11/2026 trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của hai nước. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Nhằm khai thác tối đa tiềm năng hợp tác kinh tế và hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD vào năm 2030, chuỗi sự kiện Hội nghị “Kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia năm 2026” cùng hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm sẽ diễn ra từ ngày 12-14/11 tại tỉnh An Giang.

Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang tổ chức, trong khuôn khổ thực hiện Đề án đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia năm 2026, được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2162/QĐ-BCT ngày 25/7/2025.

Thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng

Theo số liệu được nêu tại chương trình, trong 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia đạt 8,67 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 4,28 tỷ USD, tăng 13,8%; nhập khẩu từ Campuchia đạt 4,38 tỷ USD, tăng 3,4%.

Kết quả này cho thấy hoạt động thương mại hai chiều tiếp tục phát triển ổn định, đồng thời phản ánh dư địa hợp tác và mở rộng thị trường còn lớn. Campuchia hiện là thị trường có vị trí quan trọng đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp hai nước có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống cửa khẩu, sự tương đồng về nhu cầu tiêu dùng và khả năng bổ trợ trong chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả hơn các cơ hội này, việc tăng cường trao đổi thông tin thị trường, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống phân phối và tháo gỡ vướng mắc trong giao thương tiếp tục là yêu cầu cấp thiết.

Trên cơ sở đó, Hội nghị “Kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia năm 2026” được kỳ vọng sẽ tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trao đổi, chia sẻ thông tin, nhận diện cơ hội mới và đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác thương mại trong thời gian tới.

Tăng kết nối doanh nghiệp, mở rộng kênh phân phối

Hội nghị chính sẽ diễn ra ngày 13/11 tại tỉnh An Giang, với sự tham dự và chủ trì của lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh An Giang; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, Sở Công Thương một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, đại diện một số tỉnh của Campuchia, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia cùng các cơ quan báo chí, truyền thông.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi về xu hướng thị trường, nhu cầu tiêu dùng, điều kiện tiếp cận thị trường và cơ hội hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Campuchia. Đây cũng là dịp để các địa phương giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm có lợi thế, qua đó tăng khả năng kết nối cung-cầu và mở rộng đầu ra cho hàng hóa.

Hội chợ sẽ giúp các doanh nghiệp đánh giá khả năng tiếp cận thị trường, xây dựng mạng lưới phân phối và tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Một nội dung quan trọng khác là chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, nhãn hàng hóa, an toàn thực phẩm.

Theo Ban Tổ chức, cùng với cơ hội mở rộng thị trường, các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giao thương cũng sẽ được trao đổi, thảo luận tại hội nghị. Từ đó, các bên có thể đề xuất giải pháp phát triển kênh phân phối, nâng cao năng lực logistics, thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử và tăng hiệu quả xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia.

Đáng chú ý, hoạt động kết nối giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia là một trong những điểm nhấn của sự kiện. Thông qua các phiên làm việc trực tiếp, doanh nghiệp hai nước có cơ hội trao đổi nhu cầu mua-bán, tìm kiếm đối tác, tìm hiểu khả năng hợp tác và tiến tới ký kết các thỏa thuận kinh doanh.

Hội chợ quảng bá sản phẩm đặc trưng hai nước

Song song với hội nghị, Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia sẽ được tổ chức từ ngày 12-14/11 tại cùng địa điểm, với không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, hàng nông sản, thủy sản, hàng tiêu dùng và những sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của doanh nghiệp hai nước.

Hội chợ không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là kênh để doanh nghiệp khảo sát thị hiếu người tiêu dùng, đánh giá khả năng tiếp cận thị trường, xây dựng mạng lưới phân phối và tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, hội chợ còn tổ chức các chương trình khuyến mại, ưu đãi mua sắm, hoạt động tương tác với người tiêu dùng, biểu diễn nghệ thuật và giao lưu văn hóa. Các hoạt động livestream và truyền thông trên nền tảng số cũng được triển khai nhằm tăng hiệu quả quảng bá sản phẩm, thu hút khách tham quan, thúc đẩy mua sắm và kích cầu tiêu dùng.

Việc kết hợp giữa hội nghị kết nối giao thương, hội chợ trưng bày sản phẩm và các hoạt động truyền thông số được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường một cách đa chiều hơn, từ kết nối đối tác, quảng bá thương hiệu đến thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.

Thông qua Hội nghị “Kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia năm 2026” và các hoạt động tại hội chợ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước kỳ vọng tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp hai nước; đồng thời tạo thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, phát triển thương mại biên giới và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Campuchia, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD vào năm 2030./.