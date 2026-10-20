Tăng cường kết nối giao thương ngành cơ khí, điện và công nghệ số

Doanh nghiệp ngành cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày sản phẩm tại Tuần lễ. (Ảnh: CTV)

Diễn ra từ ngày 20-25/10, mục tiêu trọng tâm của Tuần lễ nhằm tạo dựng không gian xúc tiến chuyên nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp cơ khí, thiết bị điện và công nghệ số quảng bá thương hiệu, tiếp cận trực tiếp mạng lưới đối tác tiềm năng trong và ngoài nước. Qua đó giúp các đơn vị sản xuất chủ động khai thác hiệu quả thị trường tiêu thụ nội địa, đồng thời đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu và gia tăng sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, giai đoạn 2026-2030 ghi dấu bước chuyển dịch chiến lược của thành phố trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy động lực cốt lõi là chuyển đổi kép gồm số hóa và xanh hóa.

Thành phố kiên định hướng tới mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30-40% GRDP và kinh tế xanh đạt tối thiểu 10% GRDP vào năm 2030. Trong định hướng này, cơ khí và điện là ngành công nghiệp chủ lực được thành phố tập trung hỗ trợ áp dụng chuẩn thực hành xanh ESG, giúp nâng tầm chất lượng để các sản phẩm chế tạo trong nước đủ điều kiện tham gia trực tiếp vào mạng lưới cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia.

Theo HAMEE, điểm sáng của Tuần lễ năm nay là việc kết nối liên ngành chặt chẽ giữa ba lĩnh vực mũi nhọn cơ khí, điện và công nghệ số. Mô hình hợp tác này mở ra cơ hội bắt tay chiến lược giữa các đơn vị chế tạo máy với doanh nghiệp cung cấp giải pháp điều khiển và công nghệ số. Qua đó, giúp cấu thành nên những thiết bị và hệ thống đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành ngày càng cao của thị trường.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tại Tuần lễ (Ảnh: CTV)

Trong khuôn khổ Tuần lễ còn diễn ra Hội thảo chuyên đề “Xu thế chuyển đổi xanh cho ngành cơ khí-điện”. Đây là sự kiện được ITPC kỳ vọng tạo sức bật thực chất nhằm thúc đẩy liên kết nội ngành và mở rộng không gian hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác trong nước và khối doanh nghiệp FDI.