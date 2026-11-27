Hội nghị Kết nối giao thương Việt Nam - Trung Quốc (Sơn Đông) nhằm góp phần tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế, tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác kinh doanh. (Ảnh: VIETRADE)

Hội nghị nằm trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế về Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Sản phẩm Công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh - Vinamac Expo 2026. Tham dự có các lãnh đạo đến từ cơ quan Chính phủ, ban ngành và tổ chức xúc tiến thương mại của hai nước, cùng đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực máy móc, thiết bị, vật liệu kim loại, thương mại và lưu thông hàng hóa của hai bên.

Tiềm năng phát triển hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc (Sơn Đông)

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Việt Anh - Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đánh giá cao Ủy ban Xúc tiến thương mại tỉnh Sơn Đông đã tích cực phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại hiệu quả, qua đó hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt - Trung nói chung cũng như doanh nghiệp của các địa phương Việt Nam và tỉnh Sơn Đông nói riêng tăng cường kết nối, đẩy mạnh hợp tác và đem lại những lợi thiết thực cho doanh nghiệp của hai nước.

Việt Nam đã và đang chủ động hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, bền vững, khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư an toàn và là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và chung tay xây dựng“Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước không ngừng được mở rộng với tốc độ tăng trưởng cao. Trung Quốc duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường cung ứng hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới.

Ông Đào Việt Anh - Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) nhấn mạnh về dư địa hợp tác Việt Nam - Sơn Đông còn lớn. (Ảnh: VIETRADE)

Năm 2025 vừa qua, quy mô thương mại song phương đã đạt mốc ấn tượng 256,5 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng thương mại song phương tiếp tục duy trì đà bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026 với kỳ vọng sẽ vượt mốc 300 tỷ USD. Hiện hai nước đang hướng tới mục tiêu sẽ đạt mốc 500 tỷ USD vào năm 2030.

Hòa chung trong dòng chảy thương mại phát triển tích cực của hai nước, hợp tác kinh tế - thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam, các địa phương của Việt Nam với tỉnh Sơn Đông - một trong những địa phương có quy mô dân số, kinh tế và khoa học công nghệ hàng đầu tại Trung Quốc - đang đứng trước những thời cơ phát triển vô cùng thuận lợi.

Những con số thống kê cho thấy, kim ngạch thương mại Việt Nam - Sơn Đông năm 2025 đạt gần 15 tỷ USD tăng trưởng 24,6%; trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng 28,1% với mức kim ngạch đạt trên 15 tỷ USD, vượt mức tổng kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2025. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại quan trọng của tỉnh Sơn Đông trong ASEAN, tuy nhiên, quy mô thương mại giữa hai bên hiện mới chiếm khoảng 4,5% trong tổng kim ngạch thương mại Việt - Trung, do đó dư địa và tiềm năng hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất lớn để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục khai thác.

Để có kết quả hết sức ấn tượng về hợp tác thương mại, hai Bên đã thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại và đầu tư, mở ra không gian hợp tác hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, công nghiệp, năng lượng, nông sản, thực phẩm chế biến và logistics.

Đặc biệt, từ năm 2023 đến nay, Ủy ban Xúc tiến thương mại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã định kỳ hàng năm tổ chức đoàn doanh nghiệp của tỉnh Sơn Đông sang Việt Nam để tham dự các hoạt động Hội chợ lớn do Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức như: Hội chợ Mùa Thu năm 2025 và phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại tổ chức chương trình “Đối thoại Sơn Đông” nhằm tạo cơ hội giao lưu, kết nối cho các Hiệp hội và doanh nghiệp hai Bên.

Đáng chú ý, sự kiện Đối thoại Sơn Đông năm 2025 do đồng chí Lâm Vũ, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Sơn Đông và Lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam đồng chủ trì tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp giữa hai Bên; đồng thời, trong năm 2026, Lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam đã tổ chức đoàn công tác sang thăm và làm việc tại tỉnh Sơn Đông và cùng Lãnh đạo tỉnh Sơn Đông đồng chủ trì Hội nghị Đối thoại Sơn Đông được tổ chức tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Những hoạt động này đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Sơn Đông và các địa phương của Việt Nam nói chung và với Bộ Công Thương Việt Nam nói riêng, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa các địa phương của Việt Nam và tỉnh Sơn Đông phát triển lên một tầm cao mới.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN

Ông Mã Quang Vĩ, Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển, Ủy ban Xúc tiến Thương mại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị truyền thống, có chung đường biên giới, có nhiều nét tương đồng về văn hóa và có mối quan hệ gắn bó lâu đời.

Tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã tiến hành cuộc hội đàm cấp cao tại Bắc Kinh, đạt được hàng loạt nhận thức chung quan trọng, đồng thời mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, kết nối hạ tầng và liên kết giao thông.

Bên cạnh đó, Sơn Đông có tài nguyên phong phú, cơ cấu ngành đa dạng và nền tảng công nghiệp chế tạo vững chắc. Năm 2025, GDP tỉnh vượt 1.440 tỷ USD, đứng thứ ba tại Trung Quốc.

Trong 10 tháng năm 2026, thương mại Trung Quốc - Việt Nam đạt 2.300 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 336 tỷ USD, tăng 39,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thương mại Sơn Đông (Trung Quốc) - Việt Nam vượt 100 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 15 tỷ USD, tăng 28,1%. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Sơn Đông trong ASEAN. Tuy nhiên, so với quy mô thương mại chung giữa Trung Quốc và Việt Nam, hợp tác thương mại giữa tỉnh Sơn Đông và Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa và tiềm năng phát triển.

Ông Mã Quang Vĩ, Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển, Ủy ban Xúc tiến Thương mại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) nhấn mạnh, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. (Ảnh: VIETRADE)

Đồng thời, Sơn Đông tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như thiết bị cao cấp, máy móc công nghiệp, vật liệu mới, tự động hóa và logistics. Đoàn đại biểu tỉnh Sơn Đông quy tụ hơn 60 doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế máy móc và thiết bị Việt Nam 2026, đồng thời tổ chức hội nghị kết nối giao thương tại TP. Hồ Chí Minh.

Ủy ban Xúc tiến thương mại tỉnh Sơn Đông mong muốn tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới. Cơ quan này cam kết tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác, đàm phán và triển khai hoạt động kinh doanh tại Sơn Đông.

Kết nối hợp tác cơ khí chế tạo, tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ

Bà Lê Thị Hồng Loan, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh cho biết, Sơn Đông là địa phương có nền công nghiệp phát triển, thế mạnh về cơ khí chế tạo, máy móc, thiết bị và công nghệ sản xuất.

Doanh nghiệp Sơn Đông và TP. Hồ Chí Minh có nhiều điểm tương đồng, khả năng bổ trợ lẫn nhau. Sơn Đông có thế mạnh công nghệ, thiết bị, chế tạo. Trong khi đó, doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu đổi mới sản xuất, phát triển công nghiệp hỗ trợ, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường kết nối doanh nghiệp sản xuất với nhà cung cấp máy móc, robot công nghiệp, hệ thống điều khiển và dây chuyền tự động hóa. Hai bên có thể mở rộng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm và hợp tác sản xuất…

“Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng phối hợp với các hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp Sơn Đông kết nối đối tác, trao đổi kỹ thuật, phát triển dự án hợp tác. Đồng thời kỳ vọng hợp tác cơ khí chế tạo, tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ giữa hai địa phương tiếp tục mở rộng, đóng góp vào phát triển bền vững” bà Lê Thị Hồng Loan nhấn mạnh.

Đoàn đại biểu Trung Quốc quy tụ 65 doanh nghiệp đến từ 13 thành phố trong toàn tỉnh tham gia chuỗi sự kiện. (Ảnh: VIETRADE)

Với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và tỉnh Sơn Đông phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững, ông Đào Việt Anh đề xuất 3 định hướng trọng tâm: Một là, đẩy mạnh kết nối giao thương thông qua các kỳ Hội chợ, Triển lãm quốc tế lớn và các đoàn xúc tiến thương mại hai chiều; Hai là, thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch và tối ưu hóa chuỗi cung ứng; Ba là, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, thương mại điện tử và kinh tế số.

Song song đó, “Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, chủ động phối hợp với Ủy ban Xúc tiến thương mại tỉnh Sơn Đông, các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước”, ông Đào Việt Anh khẳng định.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam và phía tỉnh Sơn Đông trao đổi về tiềm năng, cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đồng thời nêu định hướng kết nối giao thương trong thời gian tới.

Phiên kết nối giao thương trực tiếp (B2B) giữa doanh nghiệp Việt Nam và 65 doanh nghiệp tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) là một trong những hoạt động trọng tâm. Phiên kết nối tạo cơ hội để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi nhu cầu xuất nhập khẩu nông sản, thực phẩm chế biến, lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, thương mại điện tử và kinh tế số.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội nghị. (Ảnh: VIETRADE)