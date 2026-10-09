Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Sri Lanka

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia trao đổi với đoàn đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Sri Lanka về phương hướng hợp tác trong thời gian tới. (Ảnh: HOÀNG TÂM)

Ngày 9/10, tại Hà Nội, đoàn đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Sri Lanka (COYLE), cùng đại diện Tham tán Thương mại Sri Lanka, trong đó có ông Manjula Wijesundera và các doanh nghiệp Sri Lanka đã đến thăm và làm việc tại Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia.

Tiếp và làm việc với đoàn có Tiến sĩ Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia; ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội; bà Bùi Thị Huệ, Hội đồng Thương mại Việt Nam, Giám đốc Cổng thông tin Khởi nghiệp quốc gia.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sri Lanka; chia sẻ thông tin về môi trường kinh doanh, năng lực sản xuất, các sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu thị trường. Qua đó, các bên cùng tìm kiếm những lĩnh vực có khả năng bổ trợ lẫn nhau, tạo tiền đề cho các chương trình kết nối giao thương và hợp tác kinh doanh trong thời gian tới.

COYLE – đầu mối kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường Sri Lanka

Theo định hướng trao đổi, COYLE được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam khi có nhu cầu tìm hiểu, tiếp cận và mở rộng hoạt động kinh doanh tại Sri Lanka. Thông qua mạng lưới doanh nghiệp và các hoạt động kết nối thương mại, doanh nghiệp Việt Nam có thể từng bước tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng, xác định đối tác tiềm năng, nghiên cứu phương thức phân phối và đánh giá cơ hội đưa sản phẩm, dịch vụ vào thị trường sở tại.

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Sri Lanka trao quà lưu niệm tặng Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia. (Ảnh: HOÀNG TÂM)

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Sri Lanka cũng có thêm cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam, tìm kiếm nhà cung cấp, đối tác phân phối và những doanh nghiệp có năng lực phù hợp để phát triển hợp tác lâu dài. Việc hình thành đầu mối kết nối giữa hai tổ chức có thể giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn khi tiếp cận thị trường mới, nhất là trong việc tìm kiếm thông tin, xác định đối tác và thiết lập quan hệ kinh doanh ban đầu.

Đây cũng là cơ sở để hai bên nghiên cứu các hoạt động hợp tác tiếp theo như tổ chức đoàn giao thương, kết nối trực tiếp doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ thông tin thị trường và xúc tiến các chương trình hợp tác thương mại, đầu tư.

Mở rộng cơ hội hợp tác từ nông nghiệp đến công nghệ và vận tải

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện doanh nghiệp hai nước giới thiệu lĩnh vực hoạt động, sản phẩm, dịch vụ, thế mạnh kinh doanh và định hướng phát triển của mình. Các lĩnh vực được trao đổi gồm: Đầu tư, tài chính, chứng khoán, xây dựng, bất động sản, công nghiệp, hóa chất, nông nghiệp, nông sản, công nghệ, vận tải và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động thương mại.

Đây đều là những lĩnh vực có thể mở ra cơ hội hợp tác thông qua việc kết nối cung-cầu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm nhà phân phối và nghiên cứu khả năng phát triển thị trường. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, việc tiếp cận các đối tác Sri Lanka có thể mở rộng lựa chọn thị trường xuất khẩu, tìm kiếm kênh phân phối và nghiên cứu khả năng hợp tác trong chuỗi cung ứng khu vực. Về phía doanh nghiệp Sri Lanka, đây là điều kiện để tìm hiểu năng lực sản xuất, nguồn cung hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để những cơ hội ban đầu trở thành kết quả cụ thể, doanh nghiệp hai nước cần tiếp tục trao đổi sâu về tiêu chuẩn chất lượng, giá cả, logistics, phương thức thanh toán, quy định xuất nhập khẩu và các điều kiện tiếp cận thị trường. Đây là những yếu tố quan trọng để quan hệ hợp tác được xây dựng trên cơ sở thực chất, hiệu quả và lâu dài.