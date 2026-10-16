Tăng cường kết nối doanh nghiệp và hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Campuchia

Quang cảnh Diễn đàn Thương mại và Văn hóa quốc tế Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Tham dự diễn đàn, có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia Tan Monivan, cùng đại diện các tổ chức, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển, trở thành điểm sáng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Campuchia. Đại sứ cho biết, năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD; trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 9,5 tỷ USD, tăng 9% so cùng kỳ năm 2025.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: HUY VŨ)

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đề nghị doanh nghiệp hai nước tập trung thảo luận ba nội dung trọng tâm, gồm: tăng cường kết nối đối tác; chia sẻ thông tin thị trường, cải thiện logistics và thuận lợi hóa thương mại; nghiên cứu phát triển các dự án đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa theo hướng hiệu quả, bền vững, cùng có lợi. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan hữu quan, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy ngoại giao kinh tế, hỗ trợ kết nối đối tác và góp phần tháo gỡ khó khăn trong hợp tác.

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia Tan Monivann. (Ảnh: HUY VŨ)

Đánh giá cao ý nghĩa của diễn đàn, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia Tan Monivann cho rằng, đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm đối tác. Ông Tan Monivann kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam tăng cường tìm hiểu tiềm năng thị trường Campuchia; đồng thời khẳng định, Phòng Thương mại Campuchia sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đầu tư, kinh doanh, cùng phát triển bền vững.

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, nhà báo, thạc sĩ Nguyễn Văn Sáng, Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học công nghệ và phát triển doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa cộng đồng Việt Nam, nhấn mạnh diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu nhu cầu, kết nối đối tác và thúc đẩy hợp tác thực chất trong thương mại, đầu tư và dịch vụ. Ông Nguyễn Văn Sáng khẳng định, Viện Khoa học công nghệ và phát triển doanh nghiệp sẵn sàng phối hợp với các đối tác thúc đẩy xúc tiến thương mại, chia sẻ thông tin thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác phù hợp.

Nhà báo, Thạc sĩ Nguyễn Văn Sáng phát biểu ý kiến tại diễn đàn. (Ảnh: HUY VŨ)

Diễn đàn Thương mại và Văn hóa quốc tế Việt Nam-Campuchia do Viện Khoa học công nghệ và phát triển doanh nghiệp phối hợp Hiệp hội Phát triển văn hóa cộng đồng Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức, với sự tham gia của Phòng Thương mại Campuchia và sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Chương trình tạo không gian để các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, năng lực sản xuất và nhu cầu hợp tác; trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác phân phối và nghiên cứu các cơ hội hợp tác phù hợp. Các lĩnh vực được chú trọng kết nối gồm sản xuất, thương mại hàng hóa, công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo, phát triển doanh nghiệp và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh.