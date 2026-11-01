Tăng cường kết nối đến sân bay quốc tế Long Thành bằng xe buýt

Nhằm tăng cường khả năng kết nối giao thông công cộng giữa TP Hồ Chí Minh, sân bay quốc tế Long Thành và Vũng Tàu, Sở Xây dựng đã quyết định việc điều chỉnh nội dung công bố hoạt động tuyến xe buýt số 72-1: Sân bay Tân Sơn Nhất - Đường cao tốc - Bến xe Vũng Tàu. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/11/2026.

Theo phương án điều chỉnh, tuyến xe buýt số 72-1 tiếp tục khai thác với hai loại hình chuyến gồm chuyến bình thường và chuyến tăng cường, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận sân bay quốc tế Long Thành từ khu vực TP Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận.

Thời gian giãn cách từ 15 - 60 phút/chuyến.

Theo lộ trình được công bố, đối với các chuyến bình thường, xe buýt xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất (Ga Quốc tế) đi qua điểm đón khách tại làn B Ga Quốc nội, khu vực Nhà ga T3, các tuyến đường Trường Sơn, Phan Thúc Duyện, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, qua cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và đường cao tốc, kết nối sân bay quốc tế Long Thành trước khi tiếp tục hành trình đến Bến xe Vũng Tàu.

Đối với các chuyến tăng cường, phương tiện khai thác hành trình kết nối trực tiếp giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Long Thành, qua các trục giao thông chính như đường Trường Sơn, Phan Thúc Duyện, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và đường cao tốc.

Việc tổ chức hai loại hình chuyến giúp hành khách có thêm lựa chọn di chuyển phù hợp với nhu cầu, đặc biệt là hành khách có nhu cầu kết nối giữa hai sân bay.

Theo các thông số hoạt động được phê duyệt, tuyến xe buýt số 72-1 có tổng cự ly 180 km đối với hành trình sân bay Tân Sơn Nhất - Đường cao tốc - Bến xe Vũng Tàu và 58 km đối với hành trình tăng cường kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Đường cao tốc - sân bay quốc tế Long Thành.

Thời gian hành trình dự kiến lần lượt là 210 phút và 90 phút cho mỗi chuyến. Tuyến hoạt động từ 4 giờ 30 phút đến 22 giờ hằng ngày, với tổng số 104 chuyến/ngày, trong đó có 78 chuyến bình thường và 26 chuyến tăng cường.

Phương tiện khai thác là xe buýt có máy lạnh, sử dụng các dòng xe Ford và Hyundai, với sức chứa từ 10 đến 48 chỗ (bao gồm ghế ngồi và chỗ đứng).

Việc điều chỉnh lộ trình và tổ chức các chuyến tăng cường trên tuyến xe buýt số 72-1 góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng kết nối các đầu mối giao thông quan trọng, tạo thuận lợi cho hành khách di chuyển giữa sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay quốc tế Long Thành và Vũng Tàu. Đồng thời, tuyến xe buýt góp phần đa dạng hóa phương thức đi lại, hỗ trợ hành khách lựa chọn phương tiện công cộng trong các hành trình liên tỉnh và kết nối hàng không.