Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì họp báo thông tin kết quả Hội nghị Cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu tại họp báo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo, hai Hội nghị Cấp cao về hợp tác tiểu vùng Mê Công tổ chức tại Hà Nội ngày 28/11/2026 đã thành công tốt đẹp.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng đã chủ trì Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Việt Nam cũng phối hợp với Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công (ACMECS), tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11. Hội nghị do ông Min Aung Hlaing, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, chủ trì. Các Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet; Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith; Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul; Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Lần đầu tiên đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế được mời tham dự Hội nghị Cấp cao CLMV.

Bộ trưởng nhấn mạnh, điểm nổi bật qua hai Hội nghị là các nhà lãnh đạo cùng thống nhất nâng cao vai trò của hai cơ chế CLMV và ACMECS trong hợp tác khu vực, gia tăng khả năng tự cường, củng cố gắn kết giữa các nước, đưa tiểu vùng trở thành một không gian phát triển chung. Các nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu, thực chất về định hướng ưu tiên hợp tác và phương thức triển khai để tạo bứt phá cho hợp tác tiểu vùng. Các nhà lãnh đạo thống nhất ưu tiên hàng đầu là gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước, qua đó tạo không gian phát triển mới cho các nước tiểu vùng Mê Công. Tăng cường hợp tác ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức chung tiếp tục được xác định là ưu tiên tại cả hai cơ chế, nhất là biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công nhằm bảo đảm cuộc sống ổn định, bền vững cho người dân trong khu vực.

Đại diện Tạp chí Mekong ASEAN đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại Hội nghị CLMV lần thứ 12, với chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”, bên cạnh những vấn đề chung của cả hai Hội nghị cấp cao, các nhà lãnh đạo đã thống nhất một số định hướng lớn.

Thứ nhất, bốn nước xác định kết nối là ưu tiên xuyên suốt giai đoạn 2027-2028, trong đó đẩy mạnh kết nối các hành lang kinh tế, hiện thực hóa mục tiêu đưa CLMV trở thành trung tâm logistics khu vực. Các nhà lãnh đạo thống nhất giao các Bộ trưởng nghiên cứu khả năng hình thành cơ sở sản xuất chung CLMV, góp phần hiện thực hóa mục tiêu hình thành thị trường ASEAN thống nhất. Các nhà lãnh đạo cũng đã chỉ đạo tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thông quan, giảm chi phí logistics và giúp doanh nghiệp bốn nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Thứ hai, đổi mới lĩnh vực hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực tạo động lực phát triển mới; triển khai các sáng kiến cụ thể. Các nhà lãnh đạo đã thống nhất thúc đẩy kết nối số, áp dụng cửa khẩu thông minh; phát triển các khu hợp tác kinh tế qua biên giới và nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng nông nghiệp CLMV. Hội nghị nhất trí triển khai hai sáng kiến cụ thể do Việt Nam đề xuất. Với “Hành lang cảng cạn thông minh 4 nước CLMV”, các nước sẽ cùng nhau nghiên cứu kết nối cảng cạn với cửa khẩu, sân bay và cảng biển. “Hành trình di sản 4 nước CLMV” sẽ kết nối những điểm đến như Bagan, Luang Prabang, Tràng An và Angkor trong cùng một hành trình, cùng kể câu chuyện nền văn minh sông Mê Công. Hội nghị cũng hoan nghênh Chương trình Học bổng CLMV 2.0 của Việt Nam dành cho Campuchia, Lào và Myanmar, mở rộng sang đào tạo bằng tiếng Anh, đào tạo sau đại học và đào tạo nghề.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì họp báo thông tin kết quả Hội nghị Cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Thứ ba, các nhà lãnh đạo thống nhất đổi mới cách huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Bốn nước khuyến khích doanh nghiệp tham gia ngay từ khâu xây dựng dự án. Các Bộ trưởng và quan chức cao cấp được giao phối hợp với Ban Thư ký ASEAN xây dựng các chương trình, dự án cho Kế hoạch hành động CLMV 2027-2028. Mỗi dự án phải xác định rõ kết quả, đầu mối phụ trách, thời hạn và nguồn kinh phí, giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các nước trong khu vực. Những kết quả bước đầu từ sự tham gia của các đối tác khu vực, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tại Hội nghị lần này sẽ tạo cơ sở để các nước cân nhắc hình thành cơ chế phối hợp, hợp tác lâu dài.

Các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung và hai phụ lục về các sáng kiến Hành lang cảng cạn thông minh CLMV và Hành trình di sản CLMV. Kết thúc Hội nghị, Việt Nam đã chuyển giao vai trò Chủ tịch CLMV sang cho Campuchia.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung thông tin, tại Hội nghị ACMECS lần thứ 11, các nhà lãnh đạo nhất trí duy trì ACMECS như một cơ chế tiểu vùng quan trọng, bổ trợ cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời gắn kết sự phát triển tiểu vùng với tiến trình hội nhập khu vực tổng thể. Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo đã đánh giá những thành tựu đạt được và định hướng tương lai cho ACMECS trên cơ sở chủ đề nhiệm kỳ Chủ tịch của Myanmar “Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới một ACMECS thông minh và bền vững”. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về các phương thức thúc đẩy kết nối về hạ tầng, kỹ thuật số và thể chế, cũng như bảo vệ môi trường, hợp tác quản lý nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm không khí để phát triển bền vững trong khuôn khổ ba trụ cột của ACMECS.

Các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Nay Pyi Taw và Điều khoản tham chiếu (TOR) của Nhóm công tác đặc biệt về rà soát các dự án ưu tiên của ACMECS. Các nhà lãnh đạo hoan nghênh những nỗ lực hiện nay trong việc xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới nhằm ứng phó với các thách thức mới nổi, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của ACMECS thông qua việc thành lập Quỹ Phát triển ACMECS (ACMDF). Kết thúc Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11, Myanmar đã chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên ACMECS cho Thái Lan.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, đối với Việt Nam, việc tổ chức thành công hai Hội nghị là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt là phát huy vai trò trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực, chủ động vào thúc đẩy liên kết kinh tế và kết nối tiểu vùng Mê Công, là khu vực có tầm quan trọng chiến lược. Đồng thời, kết quả của hai hội nghị cũng góp phần củng cố và làm sâu sắc tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam với các nước láng giềng, mở rộng không gian phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong nước.

Bộ trưởng khẳng định: Việc cần làm ngay sau hai Hội nghị là đưa những cam kết của các nhà lãnh đạo vào thực hiện, đồng thời cần thường xuyên rà soát tiến độ triển khai. Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành cùng các nước xây dựng một tiểu vùng Mê Công tự cường, kết nối và thịnh vượng, đóng góp thiết thực vào hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Campuchia trên cương vị Chủ tịch CLMV 2027, với Thái Lan trên cương vị Chủ tịch ACMECS 2027 và với các thành viên để triển khai các định hướng ưu tiên hợp tác.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn các nước Mê Công, gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan, Ban Thư ký ASEAN, các đối tác khu vực gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Singapore, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp đã tham gia đóng góp tích cực vào thành công của hai Hội nghị.

Nhân dịp này, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế đã quan tâm theo dõi, đưa tin về hội nghị; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của các cơ quan truyền thông trong việc lan tỏa những thông điệp tích cực về hợp tác.