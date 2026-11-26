Buổi tọa đàm thu hút rất đông học giả tham dự. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Việt Nam và Ấn Độ cần tăng cường hợp tác hàng hải, đẩy mạnh xây dựng năng lực và chia sẻ nguồn lực nhằm góp phần duy trì môi trường biển hòa bình, ổn định, an toàn và dựa trên luật pháp quốc tế tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đây là thông điệp được nhấn mạnh tại tọa đàm về vai trò đồng dẫn dắt của Việt Nam đối với trụ cột “Xây dựng năng lực và Chia sẻ nguồn lực” của Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPOI) cũng như triển vọng hợp tác hàng hải giữa hai nước.

Tọa đàm do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Quỹ Hàng hải Quốc gia Ấn Độ (NMF) phối hợp tổ chức ngày 26/11.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, phát biểu khai mạc tọa đàm theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh khẳng định không gian hàng hải ngày càng giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh chiến lược, kinh tế và an ninh khu vực. An ninh, ổn định của các tuyến hàng hải không chỉ có ý nghĩa sống còn đối với các quốc gia ven biển mà còn tác động sâu rộng đến kinh tế toàn cầu.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh khẳng định thông qua vai trò đồng dẫn dắt trụ cột thứ tư về “Xây dựng năng lực và Chia sẻ nguồn lực" trong IPOI, Việt Nam mong muốn sẽ thúc đẩy các sáng kiến thiết thực, đồng thời phát huy kinh nghiệm và thế mạnh của mỗi nước. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Tuy nhiên, môi trường hàng hải lại đang đối mặt với nhiều thách thức đan xen, từ tranh chấp trên biển, cướp biển, đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đến ô nhiễm môi trường, thiên tai và các vấn đề bảo vệ người đi biển.

Tình hình này đòi hỏi các quốc gia phải tăng cường hợp tác, nhất là về nâng cao nhận thức tình hình trên biển, chia sẻ thông tin và năng lực thực thi pháp luật, bởi an ninh và ổn định hàng hải phụ thuộc vào năng lực tập thể của các quốc gia trong giải quyết những thách thức chung.

Cũng theo Đại sứ, trong bối cảnh Việt Nam và Ấn Độ có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng và cùng chia sẻ cam kết đối với hòa bình, ổn định và trật tự hàng hải dựa trên luật lệ, những năm qua, hai nước đã thúc đẩy hợp tác trao đổi đoàn hải quân, thăm cảng, phối hợp giữa lực lượng cảnh sát biển, đối thoại an ninh hàng hải, đào tạo sĩ quan, hợp tác về thủy đạc, nghiên cứu khoa học biển, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường biển.

Việt Nam cũng đã tham gia sáng kiến IPOI của Ấn Độ và đảm nhận vai trò đồng dẫn dắt trụ cột thứ tư về “Xây dựng năng lực và Chia sẻ nguồn lực,” thể hiện cam kết đóng góp chủ động vào các cơ chế hợp tác hàng hải khu vực.

“Việt Nam mong muốn thông qua vai trò đồng dẫn dắt sẽ thúc đẩy các sáng kiến thiết thực, đồng thời phát huy kinh nghiệm và thế mạnh của mỗi nước," Đại sứ Trịnh Minh Mạnh nhấn mạnh.

Về phía Ấn Độ, Đô đốc Dinesh K. Tripathi - Chủ tịch NMF và nguyên Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ - đánh giá cao những bước phát triển của quan hệ đối tác hàng hải Việt Nam-Ấn Độ. Theo ông, hai nước đã xây dựng nền tảng tin cậy thông qua các chuyến thăm cảng, trao đổi đoàn và diễn tập hàng hải song phương.

Ông Tripathi cũng cho rằng các tuyến hàng hải kết nối Ấn Độ Dương với Đông Nam Á và Biển Đông là huyết mạch của thương mại và năng lượng toàn cầu nhưng khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức như cạnh tranh chiến lược, các hoạt động gây sức ép ở vùng xám, đánh bắt cá IUU, nguy cơ đối với cơ sở hạ tầng dưới đáy biển và tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, chỉ có các tuyên bố chính sách sẽ không đảm bảo được an ninh hàng hải, mà phải hình thành những cơ chế hợp tác thực chất và thường xuyên.

Trong bối cảnh đó, sáng kiến IPOI của Ấn Độ là khuôn khổ hợp tác linh hoạt, bao trùm, tạo điều kiện để các quốc gia đóng góp theo thế mạnh và lợi ích của mình.

Đánh giá cao vai trò đồng dẫn dắt của Việt Nam, Chủ tịch NMF đề xuất 3 hướng hợp tác ưu tiên gồm thể chế hóa hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực hàng hải; tăng cường chia sẻ thông tin, nhận thức tình hình trên biển thông qua các cơ chế như Trung tâm Hợp nhất thông tin khu vực Ấn Độ Dương (IFC-IOR); và thúc đẩy đồng phát triển công nghệ, bảo trì và chia sẻ nguồn lực kỹ thuật.

Ông cũng lưu ý công nghệ hiện đại chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm nguồn nhân lực có chuyên môn, năng lực phân tích độc lập và cơ chế phối hợp thể chế. Do đó, xây dựng năng lực không chỉ dừng ở cung cấp phương tiện, trang thiết bị mà còn phải chú trọng đào tạo con người và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý liên quan.

Trình bày về định hướng của Việt Nam, Tiến sỹ Vũ Hải Đăng - Quyền Giám đốc Trung tâm Ngoại giao Biển thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam - cho biết Việt Nam đang thúc đẩy mục tiêu trở thành quốc gia mạnh về biển, phát triển kinh tế biển bền vững, khoa học công nghệ biển tiên tiến và hệ thống quản trị biển hiện đại.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Các ưu tiên hợp tác của Việt Nam trong khuôn khổ IPOI bao gồm thúc đẩy thượng tôn luật pháp quốc tế, nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải, tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển, chia sẻ thông tin và phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thiên tai.

Việt Nam cũng mong muốn mở rộng hợp tác về năng lượng tái tạo ngoài khơi, đóng tàu, du lịch biển, nuôi trồng thủy sản, công nghệ sinh học biển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị đại dương.

Theo Tiến sỹ Vũ Hải Đăng, với vai trò đồng dẫn dắt trụ cột thứ tư của IPOI, Việt Nam có thể đóng góp thông qua tổ chức hội thảo, chương trình đào tạo cho các nước trong khu vực; chia sẻ kinh nghiệm đóng tàu, nuôi trồng thủy sản, quy hoạch không gian biển và thực thi pháp luật trên biển; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu chung về đa dạng sinh học, kinh tế biển xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Ở góc độ Ấn Độ, bà Sushmita Sihwag - nghiên cứu viên NMF - cho rằng hai nước đã có nền tảng hợp tác tương đối toàn diện, từ Đối thoại an ninh hàng hải, hợp tác quốc phòng đến các hoạt động thực tiễn giữa hải quân và lực lượng cảnh sát biển.

Bà Sushmita Sihwag đề xuất hai nước tập trung hợp tác về tăng cường nhận thức tình hình trên biển, thực thi pháp luật, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, đóng tàu, thủy đạc, hải dương học và nuôi trồng thủy sản.

Ngoài ra, hai bên cũng cần thiết lập các đầu mối điều phối, thành lập nhóm công tác chuyên đề, nghiên cứu xây dựng Quỹ đối tác IPOI Việt Nam-Ấn Độ và triển khai các dự án thí điểm song phương trước khi mở rộng ra khu vực.

Trong khi đó, Đại tá Ranendra Singh Sawan - nghiên cứu viên cao cấp NMF - chia sẻ kinh nghiệm của Ấn Độ trong đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và hợp tác thể chế hàng hải. Ông dẫn chứng các chương trình đào tạo thăm dò biển sâu cho hơn 130 nhân sự từ 16 quốc gia, hoạt động chia sẻ thông tin hàng hải với sự tham gia của 85 quốc gia và sáng kiến hợp tác giữa các lực lượng hải quân trong khu vực.

Các đại biểu thống nhất rằng xây dựng năng lực và chia sẻ nguồn lực cần được triển khai đồng bộ, gắn kết giữa an ninh hàng hải, hợp tác khoa học công nghệ, phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi trường.

Việc Việt Nam đảm nhận vai trò đồng dẫn dắt trụ cột thứ tư của IPOI - cùng với Ấn Độ, Liên minh châu Âu (EU), Đức và Hà Lan - được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ, đồng thời đóng góp thiết thực vào xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, tự do, rộng mở và thịnh vượng./.