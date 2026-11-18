Sau 3 ngày làm việc với nhiều phiên thảo luận chuyên sâu, Hội nghị đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, tập trung trao đổi kinh nghiệm và giải pháp tăng cường hệ thống đăng ký, thống kê hộ tịch (CRVS), hướng tới khả năng thích ứng, chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu và bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ đăng ký hộ tịch.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá, các báo cáo quốc gia và phiên thảo luận đã mang đến nhiều kinh nghiệm thiết thực trong việc duy trì tính liên tục của dịch vụ đăng ký hộ tịch trước những thay đổi về thể chế, dân số, xã hội và các tình huống khẩn cấp. Việc xây dựng hệ thống CRVS có khả năng thích ứng không chỉ đòi hỏi nền tảng công nghệ mà còn cần quy trình linh hoạt, đội ngũ nhân lực phù hợp và cơ chế bảo đảm hoạt động liên tục.

Đối với chuyển đổi số và chia sẻ dữ liệu, các đại biểu đã làm rõ vai trò của quản trị dữ liệu, khuôn khổ pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, hạ tầng công nghệ và phối hợp liên ngành. Đáng chú ý, kinh nghiệm kết nối dữ liệu giữa cơ quan Tư pháp và Y tế trong đăng ký khai tử, cũng như việc liên thông các hệ thống dữ liệu giữa các quốc gia, đã gợi mở nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, tính đầy đủ và độ tin cậy của dữ liệu hộ tịch.

Hội nghị cũng dành sự quan tâm đến việc tháo gỡ rào cản tiếp cận dịch vụ đăng ký hộ tịch đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, người di cư, người không quốc tịch và những người gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công. Hoạt động tham quan thực tế tại UBND xã Phù Đổng, TP Hà Nội giúp các đại biểu tìm hiểu việc triển khai công tác đăng ký hộ tịch tại chính quyền cơ sở của Việt Nam.

Từ kết quả Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị Mạng lưới tiếp tục phát huy vai trò diễn đàn hợp tác chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật giữa các quốc gia; chú trọng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, quy trình nghiệp vụ và cơ chế phối hợp liên ngành; đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu, nhất là với hệ thống y tế và quản lý định danh; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hộ tịch, đặc biệt ở cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, cần tăng cường các giải pháp tiếp cận cộng đồng, tháo gỡ rào cản trong đăng ký hộ tịch, bảo đảm các nhóm dân cư dễ bị tổn thương không bị bỏ lại phía sau.

Quang cảnh hội nghị.

Khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực, cơ quan Liên Hợp Quốc, tổ chức quốc tế và đối tác phát triển, Thứ trưởng nhấn mạnh mục tiêu chung là bảo đảm mọi sự kiện hộ tịch được ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời; mọi cá nhân có cơ hội được xác lập tư cách pháp lý. Qua đó, dữ liệu hộ tịch thực sự trở thành nền tảng quan trọng phục vụ quản trị quốc gia và phát triển bền vững.