Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đối thoại, trao đổi các ý tưởng, giải pháp công nghệ tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối các nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư, góp phần cụ thể hóa các định hướng phát triển của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 2026–2030.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên Thái Thị Thu Hường cho biết, hội nghị chuyên đề này đã mở ra không gian trao đổi, kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các đối tác trong vùng Đồng bằng sông Hồng. Những ý kiến, tham luận và đề xuất tại hội nghị đã tập trung làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của tỉnh. Trên cơ sở các chủ trương, định hướng của Trung ương, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển của tỉnh giai đoạn 2026–2030, đồng thời tiếp thu những ý kiến tâm huyết, thiết thực tại hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên công bố Tuyên bố Hưng Yên 2026- Chương trình hành động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với những định hướng và cam kết trọng tâm: xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, lấy dữ liệu làm nền tảng; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở và tăng cường liên kết vùng.

Robot trình diễn văn nghệ tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Theo Ban tổ chức hội nghị, năm 2026 đánh dấu 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới của đất nước. Bốn thập niên qua đã chứng kiến những chuyển biến sâu sắc của nền kinh tế Việt Nam, từ một quốc gia còn nhiều khó khăn trở thành nền kinh tế có độ mở cao, hội nhập ngày càng sâu rộng và có vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong tiến trình đó, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng để tạo ra giá trị mới, phát triển kinh tế tri thức và nâng cao hiệu quả quản trị.

Đối với Hưng Yên, yêu cầu này càng có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh tỉnh đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, hạ tầng và thu hút đầu tư. Việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương cần được đặt trong mối liên kết với năng lực ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, phát triển doanh nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Bảo Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Bảo Sơn cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, Hưng Yên xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tỉnh mong hội nghị trở thành diễn đàn kết nối hiệu quả giữa chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư; cùng nhận diện những vấn đề thực tiễn, lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển. Tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc đưa kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra giá trị gia tăng và những động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn 2026–2030...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Bảo Sơn cùng đại biểu tham quan, trải nghiệm các sản phẩm, ý tưởng công nghệ của Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Với vai trò là tổ chức kết nối và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Đinh Việt Hòa cho biết, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ là việc hình thành những doanh nghiệp mới, mà còn là quá trình đổi mới tư duy, công nghệ và phương thức tạo ra giá trị cho nền kinh tế. Muốn khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực tăng trưởng, cần xây dựng hệ sinh thái kết nối chặt chẽ giữa chính quyền, nhà khoa học, trường đại học, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia mong đồng hành cùng Hưng Yên trong việc kết nối chuyên gia, công nghệ, nguồn lực đầu tư và thị trường; hỗ trợ đưa các sáng kiến, kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần hình thành những mô hình phát triển có tính ứng dụng và khả năng nhân rộng...