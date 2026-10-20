Tăng cường hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tích cực thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính được áp dụng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí theo quy định tại Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Đồng thời thường xuyên đôn đốc, theo dõi và tổng hợp số liệu về tỷ lệ hồ sơ được áp dụng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP; định kỳ báo cáo UBND thành phố, gửi Công an thành phố để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Văn phòng UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho người dân cách thức tạo tài khoản công dân số và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai để được miễn giảm theo quy định.

UBND thành phố đề nghị Viễn thông Đà Nẵng cử đầu mối để hướng dẫn cho cán bộ tiếp nhận, cán bộ hỗ trợ công dân cách thức thực hiện để người dân được tiếp cận chính sách miễn giảm phí và lệ phí theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ.