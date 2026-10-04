Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Đảng đối với công an cấp xã

Đại tá Trần Xuân Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an phường Lý Thường Kiệt. Ảnh: CTV

Quán triệt tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chủ trương của Bộ Chính trị xác định năm 2026 là “Năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”, do đó, xây dựng Công an cấp xã “vững mạnh, hiện đại, bám cơ sở” không chỉ là nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mà còn là định hướng chiến lược lâu dài, là nền tảng để triển khai xây dựng địa bàn cấp xã không ma túy, không tội phạm, an toàn về an ninh, trật tự. Công an cấp xã là lực lượng nòng cốt, trực tiếp gần dân, bám địa bàn, có vai trò quyết định trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Cùng với việc tăng cường thẩm quyền, phân công phân cấp, công tác kiểm tra, giám sát đối với lực lượng này trở thành nhiệm vụ then chốt nhằm phòng ngừa sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Từ góc độ công tác xây dựng Đảng, Công an cấp xã không chỉ là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn là tổ chức đảng trực tiếp triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng tại cơ sở. Chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, ý thức chấp hành của đảng viên và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị đều chịu sự tác động trực tiếp của công tác kiểm tra, giám sát.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu công tác hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, sâu sát thì ở đó hạn chế được vi phạm, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, củng cố đoàn kết nội bộ và tăng cường hiệu quả công tác chuyên môn. Ngược lại, nơi nào công tác hướng dẫn còn hình thức, thiếu chiều sâu thì nguy cơ phát sinh sai phạm, mất đoàn kết hoặc buông lỏng quản lý sẽ gia tăng. Do đó, nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với Công an cấp xã là nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm vụ quan trọng không chỉ là phát hiện và xử lý vi phạm mà còn phải giúp cơ sở không vi phạm; không chỉ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ mà còn nâng cao năng lực tự kiểm tra của tổ chức đảng. Khi công tác hướng dẫn thực sự đi vào chiều sâu, sát thực tiễn và giải quyết được những khó khăn của cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát sẽ trở thành động lực quan trọng góp phần xây dựng tổ chức đảng trong Công an tỉnh Ninh Bình trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Ngày 6/4/2026, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐUCA về xây dựng Công an xã, phường, đặc khu vững mạnh, hiện đại, bám cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay sau đó, Chương trình hành động số 08/CTr-BCA, ngày 6/4/2026 về thực hiện Nghị quyết số 03 của Đảng ủy Công an Trung ương cũng được ban hành.

Nghị quyết số 03-NQ/ĐUCA đã xác định: Công an xã, phường là lực lượng trực tiếp gần dân nhất, gắn bó mật thiết với Nhân dân, là "lá chắn" đầu tiên trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với lực lượng Công an cấp xã không đơn thuần là một biện pháp quản lý hành chính, mà là một yêu cầu khách quan, có tính quy luật xuất phát từ chính vị trí, đặc điểm và tính chất nhiệm vụ của lực lượng này trong giai đoạn hiện nay. Kiểm tra, giám sát chính là cơ chế "kiểm soát quyền lực" tại cơ sở.

Toàn tỉnh Ninh Bình có 129 chi bộ, đảng bộ Công an cấp xã với gần 5.000 đảng viên. Trong giai đoạn hiện nay, nhất là sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng Công an cấp xã được trao nhiều nhiệm vụ, quyền hạn hơn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân.

Quy định số 343-QĐ/TW, ngày 23/7/2025 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam đã nêu rõ“tổ chức đảng ở Công an địa phương cấp nào đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương cấp đó trực tiếp về mọi mặt, đồng thời chấp hành nghị quyết, chỉ thị và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy công an cấp trên về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh”. Vì vậy, việc tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên Công an cấp xã trở thành nhiệm vụ then chốt để ngăn ngừa sai phạm và củng cố niềm tin trong Nhân dân. Thông qua đó, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm hoạt động của Công an cấp xã được thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Công an; tránh các hoạt động lạm quyền, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu cải cách hành chính và sự xuất hiện của nhiều loại tội phạm phi truyền thống, việc nâng cao chất lượng hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát đối với Công an cấp xã không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ mà còn là đòi hỏi khách quan của quá trình hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân.

Thời gian qua, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã quan tâm tăng cường hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát đối với Công an cấp xã. Tham mưu ban hành Quy chế phối hợp số 05-QC/TU, ngày 11/11/2025 giữa Đảng ủy Công an tỉnh với Đảng ủy các xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Công an cấp xã. Tham mưu chủ trì, phối hợp tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới gắn với việc thực hiện Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/5/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới đối với Đảng ủy, chi bộ và đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, chi bộ Công an phường Nam Định, Công an phường Hồng Quang và Công an xã Thanh Liêm.

Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch nắm tình hình, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức đảng Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh, nhằm chuyển dịch công tác nắm tình hình đối với các cấp ủy, tổ chức đảng Công an cấp xã từ “ngồi nghe báo cáo” sang “trực tiếp bám địa bàn”. Đã triển khai 5 kế hoạch nắm tình hình tại 102 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và Công an cấp xã.

Phân công thành viên Ủy ban Kiểm tra, cán bộ kiểm tra dự sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ tại 331 lượt tổ chức đảng Công an cấp xã. Tập trung hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm, giúp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ chức đảng Công an cấp xã. Qua đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các nhân tố tích cực; đồng thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm; bảo đảm thực hiện hài hòa, linh hoạt nguyên tắc giữa “xây” và “chống” trong công tác xây dựng Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên Công an cấp xã.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, phát huy vai trò “Tư lệnh” mỗi tháng hướng dẫn ít nhất từ 5-7 Công an cấp xã. Tháng 4, 5, 6/2026, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy đã cử ủy viên, cán bộ trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại 18 tổ chức đảng Công an cấp xã. Tổ chức Hội nghị đối thoại và Diễn đàn lắng nghe ý kiến Công an cấp xã, kịp thời giải đáp và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Công an cấp xã.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Phong trào thi đua Ba nhất: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, việc nâng cao chất lượng hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát đối với Công an cấp xã không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ mà còn là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược. Đó cũng là trách nhiệm, là quyết tâm và là mục tiêu mà cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp Công an tỉnh cần tiếp tục thực hiện “kiểm tra trên dữ liệu”, “giám sát trên dữ liệu”.