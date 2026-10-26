Tăng cường hướng dẫn cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đặng Minh Nguyệt phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Thảo

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đầu giai đoạn 2026-2030, nhiệm vụ về giảm nghèo được tích hợp trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 257/2025/QH15; từ ngày 24-8-2026, nhiệm vụ giảm nghèo tiếp tục được tích hợp vào Chương trình MTQG về văn hóa, xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Đầu năm 2026, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo trung ương là 0,24%, theo chuẩn cấp tỉnh là 0,11%. Đồng Nai là một trong 5 địa phương có số hộ nghèo thấp nhất cả nước. Theo chuẩn nghèo quốc gia, thành phố có 27 xã, phường không còn hộ nghèo; theo chuẩn nghèo cấp tỉnh, thành phố có 8 xã không còn hộ nghèo. Đến nay, số lượng hộ nghèo theo chuẩn Trung ương giảm 312 hộ, giảm 0,03 điểm %, đạt 75% chỉ tiêu số hộ giảm trong năm 2026; hộ nghèo theo chuẩn cấp tỉnh giảm 39 hộ.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, trưởng đoàn giám sát Huỳnh Ngọc Kim Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Thảo

Với vai trò được giao, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp các ngành, địa phương kịp thời tham mưu ban hành các quy định, chính sách, chương trình kế hoạch để tổ chức thực hiện. Đồng Nai đã triển khai các chương trình, dự án và chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo. Trong đó, giai đoạn 2022-2025, thành phố đã thực hiện 135 mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, với hơn 2,8 ngàn hộ tham gia, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách 115,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy vẫn còn những khó khăn như: nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo tại xã, phường còn hạn chế. Công tác đào tạo nghề nông thôn chưa được quan tâm đúng mức…

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Đào Thị Triển phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Thảo

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đặng Minh Nguyệt nhấn mạnh: Công tác giảm nghèo là nhiệm vụ rất quan trọng, nhất là khi Đồng Nai đã trở thành thành phố.

Đồng chí Đặng Minh Nguyệt lưu ý đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở còn thiếu và hạn chế về năng lực. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tăng cường hướng dẫn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, giúp cán bộ cơ sở nắm vững quy trình, nghiệp vụ và triển khai công việc hiệu quả.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố chú trọng hậu kiểm giám sát việc thực hiện. Các sở, ngành liên quan cần nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Không vì khó khăn mà chậm trễ, quyết tâm tìm giải pháp tháo gỡ, tạo chuyển biến thực chất trong công tác giảm nghèo.

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Thảo

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, trưởng đoàn giám sát Huỳnh Ngọc Kim Mai ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong triển khai công tác giảm nghèo.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Kim Mai đề nghị sở tiếp thu các ý kiến tại buổi giám sát, rà soát, hoàn thiện báo cáo, bảo đảm số liệu và các chỉ tiêu đầy đủ, chính xác. Các sở, ngành liên quan nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là công tác kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần nâng cao thực chất hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố…