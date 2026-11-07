Tăng cường huấn luyện thực binh, sẵn sàng cho diễn tập

Huấn luyện thực binh tại xã Thượng Quan.

Diễn tập KVPT cấp tỉnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể và trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thái Nguyên đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác chuẩn bị.

Điểm nổi bật trong năm 2026 là việc đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện bổ sung, tập trung khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu của các kỳ diễn tập trước.

Đại tá Ngô Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nội dung thực binh tập trung diễn tập tình huống giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và thực hiện “vòm phòng không bền vững”, được triển khai một cách thực chất, hiệu quả, sát tình hình thực tiễn.

Để công tác huấn luyện bổ sung và diễn tập thực binh đạt kết quả cao nhất, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Trước hết, địa phương chú trọng củng cố hệ thống thao trường, bãi tập, hệ thống công sự trận địa, đồng thời chuẩn bị đầy đủ đạn dược, vật tư kỹ thuật.

Cùng với đó, huy động sức mạnh toàn dân trong việc xây dựng công trình quốc phòng, bảo đảm hậu cần tại chỗ và giữ gìn an ninh trật tự. Việc quán triệt nghiêm túc các quy định an toàn trong huấn luyện đạn thật, di chuyển lực lượng, phương tiện trên các tuyến giao thông cũng được đặt lên hàng đầu nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công tác huấn luyện bổ sung tập trung bồi dưỡng khung tập nhằm nâng cao trình độ tham mưu tác chiến. Đồng thời, chương trình huấn luyện chú trọng cập nhật kiến thức tác chiến hiện đại, đưa vào các nội dung về phòng thủ dân sự và phương án phòng chống vũ khí điều khiển từ xa.

Đối với lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ, công tác huấn luyện nâng cao kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, khả năng tác chiến độc lập cũng như phối hợp đồng đội được triển khai chặt chẽ.

Với tiến bộ trong khoa học và xu thế sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong chiến tranh ngày càng phổ biến trên thế giới. Nội dung bắn chiến đấu năm nay tập trung xây dựng vòm phòng không bền vững, huy động đồng bộ các lực lượng phòng không bộ đội địa phương và dân quân tự vệ kết hợp với lực lượng chủ lực.

Vòm phòng không tạo thành nhiều tầng, nhiều lớp khép kín, sẵn sàng đánh trả hiệu quả các phương tiện tiến công hỏa lực đường không, máy bay bay thấp cũng như thiết bị bay không người lái (UAV) của địch.

Đại đội tự vệ Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên tham gia diễn tập.

Anh Vũ Đình Trọng, Đại đội trưởng, Đại đội Tự vệ Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên chia sẻ: Trong quá trình huấn luyện, các chiến sĩ luôn tuân thủ chỉ đạo của cấp trên, bám sát kịch bản chiến đấu. Đặc biệt, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để đảm bảo tuyệt đối an toàn, đóng góp vào thành công chung của cuộc diễn tập cấp tỉnh.

Nội dung tiến công địch đổ bộ đường không cũng được triển khai bài bản. Bằng việc chủ động khống chế bãi đổ bộ, phối hợp chặt chẽ giữa hỏa lực mặt đất và các mũi tiến công cơ động, LLVT tỉnh tiến hành bao vây, chia cắt và tiêu diệt gọn lực lượng địch vừa xuống đất, giữ vững địa bàn tác chiến và căn cứ hậu phương.

Với tinh thần chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa, Thái Nguyên quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung Diễn tập KVPT năm 2026. Quá trình tăng cường huấn luyện bổ sung và thực hành các kịch bản thực binh không chỉ giúp nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu cho LLVT, mà còn góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Đây chính là tiền đề quan trọng để Thái Nguyên giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.