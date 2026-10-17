Tăng cường hợp tác y tế toàn diện giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Bạch Mai thực hiện nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sự kiện mở ra cơ hội hợp tác toàn diện trong đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn chuyên môn và nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, luôn được thành phố quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Trước yêu cầu ngày càng cao của người dân, ngành y tế thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và từng bước làm chủ các kỹ thuật y học tiên tiến.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu ý kiến tại chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thành phố Đà Nẵng xác định việc nâng cao năng lực hệ thống y tế, phát triển các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu và tăng cường liên kết chuyên môn có ý nghĩa quan trọng. Bệnh viện Đà Nẵng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế thành phố, đồng thời phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Vì vậy, việc phát triển Bệnh viện Đà Nẵng theo định hướng bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, từng bước phát huy vai trò bệnh viện vùng, là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và vị thế của ngành y tế thành phố.

Đánh giá cao sự chủ động của Bệnh viện Đà Nẵng trong việc tăng cường hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai - một trong những bệnh viện đầu ngành của cả nước, có thế mạnh về chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật y học tiên tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Bệnh viện Đà Nẵng chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức triển khai; thường xuyên rà soát tiến độ, đánh giá kết quả và báo cáo những vấn đề phát sinh.

Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng ngành y tế trong phạm vi thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình hợp tác chuyên môn được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phục vụ nhân dân.

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Trần Thanh Thủy trao quà lưu niệm là mô hình cầu Rồng Đà Nẵng cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Bệnh viện Bạch Mai cam kết đồng hành, hỗ trợ toàn diện Bệnh viện Đà Nẵng và ngành y tế thành phố tập trung vào 3 mục tiêu trọng tâm.

Thứ nhất sẽ hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng phát triển thành bệnh viện chuyên sâu, hạng đặc biệt tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn trực tuyến, luân phiên cán bộ và nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực thực hiện chức năng bệnh viện vùng theo Quyết định số 1658/QĐ-BYT ngày 08/6/2026 của Bộ Y tế.

Thứ hai là đồng hành phát triển ngành y tế thành phố Đà Nẵng theo hướng hiện đại, chuyên sâu; cùng Bệnh viện Đà Nẵng phát huy vai trò nòng cốt trong ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, chuyển đổi số và đổi mới quản trị bệnh viện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

Tăng cường hợp tác y tế toàn diện giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thứ ba là thúc đẩy phát triển mô hình du lịch y tế tại Đà Nẵng. Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao, tạo nền tảng để Đà Nẵng hình thành các sản phẩm kết hợp khám, chữa bệnh và nghỉ dưỡng, hướng tới trở thành điểm đến du lịch y tế uy tín trong nước và khu vực.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng nhấn mạnh, là bệnh viện đa khoa tuyến cuối của thành phố, đơn vị phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân Đà Nẵng và toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ-Tây Nguyên.

Với quy mô 43 khoa lâm sàng, cận lâm sàng, 10 phòng chức năng cùng 4 trung tâm chuyên sâu (Tim mạch, Ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc, Chấn thương thần kinh - Bỏng tạo hình, Y học xạ trị), Bệnh viện Đà Nẵng đang nỗ lực phát triển theo phương châm "Đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu, hội nhập quốc tế", hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt.

Toàn cảnh Bệnh viện Đà Nẵng nhìn từ trên cao. (Ảnh: VĐ)

Việc ký kết hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở quan trọng để thiết lập mối quan hệ hỗ trợ lâu dài, toàn diện trong các lĩnh vực: đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng và quản lý bệnh viện. Qua đó, giúp người dân khu vực tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, hai bên cũng phối hợp khảo sát nhu cầu và điều kiện triển khai chuyển giao kỹ thuật, làm cơ sở xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể. Bệnh viện Đà Nẵng sẽ chủ động xác định các chuyên ngành ưu tiên, đề xuất danh mục kỹ thuật cần hỗ trợ và xây dựng lộ trình đào tạo phù hợp với định hướng phát triển chuyên môn.