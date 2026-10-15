Tăng cường hợp tác y tế giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào

Theo kế hoạch, thành phố sẽ xây dựng cơ chế, chính sách tiếp nhận, khám và điều trị cho người dân khu vực biên giới tỉnh Sê Kông (Lào) tại các cơ sở y tế biên giới của Đà Nẵng; đồng thời tổ chức kiểm tra sức khỏe, điều trị và cấp phát thuốc cho cán bộ lãnh đạo tỉnh Sê Kông.

Ngành y tế thành phố tiếp tục đẩy mạnh các chương trình khám bệnh nhân đạo, cấp phát thuốc miễn phí, tổ chức phẫu thuật mắt cho người dân tại các bản khó khăn của tỉnh Sê Kông, từng bước mở rộng hoạt động hỗ trợ y tế đến các địa phương khu vực Nam - Trung Lào.

Cùng với đó, thành phố chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế tỉnh Sê Kông, chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ hoạt động của Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng - Sê Kông do Đà Nẵng viện trợ. Các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế cũng được giao tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật y khoa, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại địa phương bạn.

Trong lĩnh vực y tế dự phòng, Đà Nẵng tăng cường phối hợp với các tỉnh Nam - Trung Lào chia sẻ thông tin về bệnh truyền nhiễm, các sự kiện y tế công cộng bất thường và triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh xuyên biên giới.

Các hoạt động hợp tác góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào.