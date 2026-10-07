Tăng cường hợp tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: B.N

Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Khăm Muồn (Lào) tại buổi làm việc - Ảnh: B.N

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tư pháp 2 tỉnh đã thông tin về tình hình, kết quả công tác tư pháp thời gian qua; giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan và những điểm mới trong công tác tư pháp của mỗi tỉnh, mỗi nước; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp, như: Cải cách hành chính, cải cách tư pháp; xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; quản lý hộ tịch, quốc tịch và giải quyết các vấn đề pháp lý thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu Sở Tư pháp Quảng Trị tại buổi làm việc - Ảnh: B.N

Sở Tư pháp Quảng Trị và Sở Tư pháp tỉnh Khăm Muồn (Lào) ký kết biên bản hợp tác - Ảnh: B.N

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã ký biên bản hợp tác, thống nhất tăng cường phối hợp trong thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; hành chính tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; đăng ký biện pháp bảo đảm; bồi thường nhà nước; trọng tài thương mại; hòa giải ở cơ sở và các lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị.

Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý nhà nước về tư pháp; tăng cường phối hợp nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm chia sẻ các mô hình, sáng kiến, giải pháp và cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đối với khu vực biên giới, hai cơ quan tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin, hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh theo thẩm quyền, trong đó có các vấn đề liên quan đến hộ tịch của người dân hai bên; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các hiệp định, nghị định thư, quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào; nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, phòng ngừa di cư tự do, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.