Tăng cường hợp tác với UN Women nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà và Đoàn công tác của Ủy ban Cố vấn về Giám sát của UN Women chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh Moha)

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ chủ trì cuộc làm việc liên ngành với Đoàn công tác của Ủy ban Cố vấn về Giám sát của UN Women (ACO).

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà chủ trì và phát biểu chào mừng tại buổi làm việc.

Tham dự cuộc làm việc, về phía Đoàn công tác ACO có ông Ziad Sheikh, Trưởng Ban Thư ký Ban Điều hành UN Women trung ương; bà Jennifer Lester, Chủ tịch Ủy ban Cố vấn về Giám sát của UN Women; bà Christine Arab, Giám đốc UN Women vùng châu Á-Thái Bình Dương, cùng các thành viên Đoàn công tác và cán bộ UN Women.

Về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo và cán bộ các cơ quan: Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Ban Công tác Phụ nữ thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Trong lời phát biểu chào mừng, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà khẳng định chuyến thăm là dịp quan trọng để hai bên cùng đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời trao đổi các ưu tiên, định hướng chiến lược trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của UN Women đối với Việt Nam trong công tác xây dựng, thực thi chính sách bình đẳng giới, nâng cao quyền năng cho phụ nữ và thúc đẩy các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

Thay mặt Đoàn công tác, bà Christine Arab bày tỏ ấn tượng trước lộ trình phát triển vượt bậc của Việt Nam, đặc biệt là mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. UN Women đánh giá cao việc Việt Nam không chỉ dẫn dắt các vấn đề về quyền năng phụ nữ trong nước mà còn vươn tầm quốc tế; đồng thời cho biết đã học hỏi được nhiều từ mô hình hợp tác công-tư hiệu quả của Việt Nam, sự tham gia của khu vực tư nhân, quá trình triển khai Công ước CEDAW, các sáng kiến kinh tế xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, cũng như công tác thống kê và lập ngân sách giới.

Đại diện UN Women biểu dương sự nghiêm túc của các cơ quan Chính phủ Việt Nam trong thực hiện cam kết, đồng thời đề xuất đẩy mạnh hợp tác để đưa những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam lan tỏa ra khu vực ASEAN và thế giới, qua đó khẳng định vai trò trung tâm của phụ nữ trong tiến trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu hai bên đã thảo luận cởi mở, thực chất về 4 nhóm nội dung trọng tâm. Đó là:

Chia sẻ thành tựu hợp tác: Đánh giá công tác xây dựng, thực thi chính sách bình đẳng giới, tăng cường vai trò lãnh đạo và nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong từng lĩnh vực chuyên ngành.

Đánh giá hiệu quả hợp tác: Làm rõ những đóng góp thiết thực của UN Women đối với sự phát triển của các bộ, ngành tại Việt Nam.

Xác định ưu tiên giai đoạn mới: Thảo luận nhu cầu và cơ hội hợp tác gắn liền với Khung hợp tác phát triển bền vững Việt Nam-Liên hợp quốc giai đoạn 2027-2031.

Tăng cường hợp tác khu vực và toàn cầu: Mở rộng phối hợp trên các diễn đàn đa phương như Ủy ban Địa vị phụ nữ Liên hợp quốc (CSW) và ASEAN.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà mong muốn Đoàn ACO tiếp tục có những góc nhìn thực tiễn về bối cảnh và ưu tiên quốc gia của Việt Nam, từ đó đưa ra các tư vấn, khuyến nghị thiết thực trình lên Hội đồng Chấp hành UN Women để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác.

Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm Ngày Liên hợp quốc (24/10), Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng nghiệp, đối tác của Liên hợp quốc. Bà cũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác với Liên hợp quốc và UN Women vì mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm.

Về phía UN Women, Đoàn công tác gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ Nội vụ, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại New York và cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà vì sự đón tiếp trọng thị và mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên.