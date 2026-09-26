Tăng cường hợp tác với Pháp về phát triển đường sắt

Thứ trưởng Xây dựng Bùi Xuân Dũng làm việc với Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đường sắt. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cuộc làm việc được tổ chức ngay sau chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 10-11/9/2026, qua đó góp phần cụ thể hóa các định hướng hợp tác đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp. Tuyên bố chung nhân chuyến thăm đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai nước nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, nhất là trong lĩnh vực đường sắt và giao thông đô thị.

Tham dự cuộc làm việc, về phía Pháp còn có đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực đường sắt như: Alstom, SNCF, Systra và Colas, qua đó tạo điều kiện để hai bên trao đổi đồng thời ở cả cấp cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp về các nội dung hợp tác cụ thể.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đánh giá cao quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải nói chung và đường sắt nói riêng.

Thứ trưởng cho biết, thời gian qua, hợp tác đường sắt giữa hai nước đã có nhiều kết quả cụ thể, trong đó có Ý định thư hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Giao thông Pháp trong lĩnh vực giao thông, Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Xây dựng với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và SNCF International trong lĩnh vực đường sắt, cũng như Bản ghi nhớ hợp tác về thành lập và phát triển Trường Công nghệ Đường sắt giữa AFD, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Đặc biệt, kết quả chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua tiếp tục tạo động lực mới cho hợp tác đường sắt giữa hai nước. Hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, trong đó đường sắt là một trong những lĩnh vực ưu tiên.

Các doanh nghiệp Pháp chia sẻ kinh nghiệm về phát triển đường sắt tốc độ cao. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đã thông tin tới Bộ trưởng Philippe Tabarot và các đối tác Pháp về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, một trong những dự án hạ tầng chiến lược đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng, Việt Nam hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng của dự án, trong đó tập trung nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp, quản trị chi phí và tiến độ, mô hình tổ chức thực hiện dự án, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt trong nước cũng như xây dựng năng lực quản lý, vận hành, bảo trì và bảo đảm an toàn hệ thống.

Việt Nam hướng tới lựa chọn công nghệ hiện đại, đồng bộ, an toàn, hiệu quả, có tính mở, hạn chế phụ thuộc vào một nhà cung cấp và từng bước nâng cao khả năng làm chủ công nghệ của phía Việt Nam.

Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đường sắt. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Trên cơ sở kinh nghiệm lâu năm và năng lực của Pháp trong phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đề nghị Bộ Giao thông Pháp tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về mô hình quản lý nhà nước đối với đường sắt; phân định chức năng giữa cơ quan hoạch định chính sách, cơ quan giám sát an toàn, đơn vị quản lý hạ tầng và doanh nghiệp vận tải; mô hình tổ chức chủ đầu tư và quản lý các dự án đường sắt quy mô lớn; lựa chọn hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật; kiểm soát tổng mức đầu tư, tiến độ, chất lượng; cũng như công tác thử nghiệm, nghiệm thu, cấp phép và giám sát an toàn trong quá trình khai thác.

Đối với các doanh nghiệp Pháp, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đề nghị tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, vận hành đường sắt tốc độ cao, tư vấn thiết kế, quản lý dự án, xây dựng hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ; đồng thời thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng đường sắt.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trao đổi tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot đánh giá cao việc Việt Nam đang triển khai các chương trình, dự án phát triển hạ tầng giao thông quy mô lớn và khẳng định Pháp có nhiều kinh nghiệm, doanh nghiệp và công nghệ có thể chia sẻ, hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đường sắt.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp hai nước cụ thể hóa các nội dung hợp tác phù hợp nhu cầu và định hướng phát triển của Việt Nam.

Các doanh nghiệp lớn của Pháp mong muốn tham gia các dự án lớn về đường sắt tại Việt Nam.

Kết thúc cuộc làm việc, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng khẳng định Việt Nam đánh giá cao thế mạnh của Pháp về khoa học-công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý an toàn, công nghiệp đường sắt, đào tạo nguồn nhân lực và kinh nghiệm tổ chức, vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao.

Các doanh nghiệp Pháp giới thiệu kinh nghiệm và năng lực về phát triển đường sắt. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng mong muốn cuộc làm việc sẽ mở ra một kênh trao đổi thực chất, lâu dài giữa các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, qua đó góp phần đưa những định hướng hợp tác đã được Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Pháp thống nhất nhanh chóng đi vào thực tiễn.