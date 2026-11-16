Tăng cường hợp tác Việt Nam-Nga-Belarus trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tại cuộc làm việc với Ủy ban Kiểm soát nhà nước Belarus. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, từ ngày 9-13/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện chuyến công tác đến Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus.

Trong khuôn khổ chuyến công tác đã diễn ra nhiều cuộc làm việc, hai bên tập trung trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương, chú trọng vào nội dung chuyển đổi số, ứng dụng AI và kiểm toán các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Tại Liên bang Nga, Đoàn đã có cuộc làm việc với ông Boris Kovalchuk, Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán Liên bang Nga, cùng lãnh đạo các đơn vị và cán bộ chuyên môn của cơ quan này.

Hai bên tập trung trao đổi về tác động kinh tế của hoạt động kiểm toán và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan kiểm toán tối cao. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng kiểm toán, tăng cường khả năng đánh giá tác động của chính sách và cải thiện hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác; bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trên cả bình diện song phương và đa phương, tập trung vào vai trò, tác động của cơ quan kiểm toán tối cao đối với các chính sách kinh tế vĩ mô, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán công.

Việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực này được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và giá trị của các báo cáo kiểm toán.

Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán Liên bang Nga.

Tại Cộng hòa Belarus, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã có cuộc gặp Phó Thủ tướng Aleksandr Terekhov, Trưởng đoàn phía Belarus trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Belarus về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật.

Hai bên đánh giá cao nền tảng hữu nghị truyền thống và những bước phát triển tích cực trong quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam-Belarus. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 89,67 triệu USD, tăng 77,7% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Thủ tướng Aleksandr Terekhov đề nghị hai nước tiếp tục khai thác tiềm năng, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Belarus có thế mạnh như sản xuất phương tiện vận tải, hóa chất, dược phẩm và nông nghiệp.

Về hợp tác kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị Phó Thủ tướng tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan kiểm toán hai nước, qua đó tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần xây dựng môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Belarus Aleksandr Terekhov. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã có cuộc làm việc song phương với Ủy ban Kiểm soát nhà nước Cộng hòa Belarus do Chủ tịch Ủy ban Vasily Gerasimov dẫn đầu.

Tại cuộc làm việc, hai bên khẳng định mong muốn cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Belarus thông qua các hoạt động hợp tác chuyên môn thiết thực.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Belarus, đồng thời nhấn mạnh nền tảng hữu nghị truyền thống hơn 34 năm giữa hai nước là điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất tăng cường đào tạo, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và kiểm toán các dự án hạ tầng quy mô lớn, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao. Tổng Kiểm toán Nhà nước đề xuất thành lập Nhóm nghiên cứu, trao đổi chuyên môn trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát nhà nước Cộng hòa Belarus Vasily Gerasimov ký lại Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan. (Ảnh: TTXVN phát)

Trên cơ sở đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát nhà nước Belarus Vasily Gerasimov đã ký lại Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho ông Vasily Gerasimov. Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán Nhà nước mời Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát nhà nước Belarus sớm sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Một trong những nội dung chuyên môn trọng tâm của chuyến công tác tại Belarus là Hội nghị trao đổi giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Kiểm soát nhà nước Belarus. Hai bên tập trung chia sẻ kinh nghiệm về phát triển thể chế, lập kế hoạch, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chuyển đổi số và tích hợp AI vào hoạt động của các cơ quan kiểm toán tối cao.

Tại Hội nghị, phía Belarus giới thiệu mô hình tổ chức, chức năng và cơ chế phối hợp của Cục Giám sát tài chính (DFM) trong hệ thống kiểm soát nhà nước.

Các lĩnh vực ưu tiên của DFM gồm phòng, chống tham nhũng, gian lận tài chính, trốn thuế, hoạt động của các doanh nghiệp bình phong và chuyển dịch dòng vốn đáng ngờ ra nước ngoài. Việc kết hợp phân tích nghiệp vụ với phân tích chiến lược giúp nhận diện rủi ro, xác định những vấn đề cần tập trung kiểm tra, xác minh.

Đại diện Ủy ban Kiểm soát nhà nước Belarus cũng chia sẻ các chỉ số đánh giá kết quả hoạt động có giá trị tham khảo đối với Kiểm toán Nhà nước trong nghiên cứu tổ chức hoạt động, xác định trọng tâm, trọng điểm và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Chuyển đổi số và ứng dụng AI là nội dung được hai bên đặc biệt quan tâm. Ủy ban Kiểm soát nhà nước Belarus giới thiệu ba hướng triển khai chính gồm khai thác cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước và tổ chức; phát triển, bổ sung các nguồn thông tin riêng; ứng dụng AI trong hoạt động chuyên môn.

Ủy ban Kiểm soát nhà nước Belarus cũng chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng dữ liệu lớn, các công cụ phân tích nghiệp vụ (BI) và phân tích đồ thị để hỗ trợ đánh giá rủi ro, kiểm chứng giả thuyết nghiệp vụ. Kết quả phân tích được chuyên gia rà soát, xác minh trước khi sử dụng làm căn cứ đưa ra quyết định hoặc chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền, kiểm toán viên.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Đoàn còn có một số hoạt động đối ngoại khác tại hai nước. Tại Belarus, Đoàn đã dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng ở Quảng trường Chiến thắng ở Thủ đô Minsk, trồng cây hữu nghị tại Công viên Chiến thắng và thăm Bảo tàng Lịch sử Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Belarus.

Đoàn cũng đến thăm, làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Belarus Nguyễn Văn Trung./.