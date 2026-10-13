Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào từ dự án muối mỏ Kali

Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet)

Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane được triển khai có tổng mức đầu tư khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Sau quá trình chuẩn bị và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, Vinachem cùng đối tác đang tích cực hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa Dự án bước vào giai đoạn triển khai tiếp theo. Tập đoàn đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng nhà máy vào tháng 12/2028.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet)

Dự án được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên kali của Lào, đóng góp vào ngân sách nhà nước, tạo việc làm, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và thúc đẩy phát triển công nghiệp tại tỉnh Khammouane.

Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane (Lào) dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet)

Đồng thời, Dự án sẽ góp phần giúp Việt Nam chủ động một phần nguồn nguyên liệu kali phục vụ sản xuất phân bón, qua đó phát huy tính bổ trợ giữa các nền kinh tế và tăng cường liên kết trong lĩnh vực công nghiệp giữa hai nước.

Lễ tái khởi động Dự án là minh chứng cho tiềm năng và triển vọng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet)

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet)