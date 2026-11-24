Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam, tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11) từ ngày 27-28/11/2026.

Nhân dịp này, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về những nội dung liên quan đến chuyến thăm và các hội nghị CLMV-12 và ACMECS-11.

- Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith sắp có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và ACMECS lần thứ 11. Đại sứ cho biết ý nghĩa của chuyến công tác này đối với quan hệ song phương Việt Nam-Lào cũng như với các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong? Phía Lào kỳ vọng chuyến thăm sẽ đạt được những kết quả nổi bật nào?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Tôi đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào, sau khi được bầu giữ chức Thủ tướng thứ 10 của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào đầu tháng 10 vừa qua. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Thủ tướng sẽ tiến hành hội đàm chính thức, cùng trao đổi và đánh giá toàn diện tình hình quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai các thỏa thuận và nội dung đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thống nhất.

Trên cơ sở đó, hai bên sẽ đề ra phương hướng, định hướng hợp tác trong thời gian tới, nhằm tiếp tục vun đắp và đưa mối quan hệ Lào-Việt Nam ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai Nhà nước cũng như nhân dân hai nước.

Việc tham dự các hội nghị cấp cao và thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Lào thể hiện lập trường nhất quán của Lào trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế. Chuyến công tác này có ý nghĩa chính trị và thực tiễn sâu sắc trên ba phương diện:

Thứ nhất, đối với quan hệ Lào-Việt Nam, đây là sự khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chuyến thăm chính thức cấp cao lần này cũng là dịp để rà soát tiến độ, khẳng định sự tin cậy về chính trị và xác định rõ phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Đồng thời, chuyến thăm cũng tạo động lực thúc đẩy sự gắn kết giữa hợp tác song phương và các chương trình chung trong khu vực tiểu vùng.

Thứ hai, đối với tiểu vùng sông Mekong, Lào và Việt Nam là những thành viên tích cực của CLMV và ACMECS. Đây là dịp để tăng cường hợp tác giữa hai nước với các ưu tiên của hai cơ chế trên, đặc biệt trong các lĩnh vực kết nối, tạo thuận lợi thương mại, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác số và phát triển bền vững.

Đồng thời, chuyến công tác nhằm góp phần nâng cao vai trò của Lào với tư cách là nước điều phối lĩnh vực giao thông trong khuôn khổ CLMV và là quốc gia trọng điểm thuộc trụ cột của ACMECS; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, nước điều phối các lĩnh vực của CLMV như công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), thương mại và đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Thứ ba, để xây dựng Cộng đồng ASEAN, chuyến thăm cho thấy hợp tác giữa hai nước và hợp tác tiểu vùng đang ngày càng được tăng cường. Quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam ngày càng vững mạnh sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối nền kinh tế và duy trì là trung tâm của ASEAN.

Phía Lào kỳ vọng chuyến thăm sẽ đạt được những kết quả nổi bật, gồm: củng cố sâu sắc lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước cũng như trong khuôn khổ hợp tác CLMV/ACMECS.

- Đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò, trách nhiệm và uy tín của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác khu vực, đặc biệt là khuôn khổ hợp tác tiểu vùng sông Mekong? Lào kỳ vọng gì về vai trò và đóng góp của Việt Nam trong việc tăng cường đoàn kết giữa các nước trong tiểu vùng sông Mekong?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Trước hết, tôi cho rằng trong khuôn khổ quan hệ hợp tác khu vực và quốc tế, Việt Nam đã hoạt động rất tích cực và nghiêm túc. Qua đó, chúng ta có thể thấy rõ Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm và ngày càng nhận được sự tin tưởng của các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt trong hợp tác khuôn khổ tiểu vùng sông Mekong.

Điều này phản ánh những lợi thế nội tại của Việt Nam, nhất là vị trí địa lý, tiềm lực kinh tế, kinh nghiệm phát triển ngày càng được nâng cao và đường lối đối ngoại tích cực, thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng phát triển giữa các quốc gia trên thế giới; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực và quốc tế.

Trong khuôn khổ hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV), cả bốn nước đều có mục tiêu chung là thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối và đẩy mạnh hội nhập với Cộng đồng ASEAN.

Tại Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 11 vào tháng 11/2024, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung, khẳng định quyết tâm chung trong việc tăng cường hợp tác, khai thác tiềm năng kinh tế, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực.

Trước đó, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV lần thứ 16, tổ chức tại thủ đô Vientiane vào tháng 9/2024, đã thông qua Kế hoạch hành động CLMV giai đoạn 2025-2026. Những kết quả này thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm của các nước trong việc đưa hợp tác CLMV đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Đối với Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), Việt Nam là một trong năm nước thành viên, có vai trò quan trọng trong thúc đẩy kết nối nền kinh tế, thương mại, đầu tư, vận tải, nông nghiệp, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, năng lượng và bảo vệ môi trường.

Cơ chế ACMECS nhằm phát huy thế mạnh của các nước, tăng cường kết nối và thúc đẩy phát triển cân bằng trong tiểu vùng. Tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 10 năm 2024 do Lào chủ trì, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Vientiane và thúc đẩy hợp tác về quản lý tài nguyên nước trong lưu vực sông Mekong.

Đây là những nội dung hợp tác có ý nghĩa thiết thực, tác động quan trọng đến sự phát triển lâu dài của các nước trong khu vực.

Tôi đánh giá cao sự tham gia và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc duy trì đối thoại, thúc đẩy đồng thuận và tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên.

Việt Nam còn có những lợi thế quan trọng với tư cách là một nền kinh tế đang phát triển, có năng lực sản xuất ngày càng tăng, cùng hệ thống cảng biển và các cửa ngõ thương mại quốc tế.

Trong khi đó, Lào nằm ở vị trí trung tâm của tiểu vùng sông Mekong và có tiềm năng trở thành trung tâm vận tải, logistics kết nối các nước trong khu vực. Vì vậy, việc kết nối thuận lợi các tuyến đường của Lào với hệ thống cảng biển của Việt Nam có thể hình thành những hành lang kinh tế quan trọng, không chỉ phục vụ lợi ích của hai nước mà còn góp phần kết nối toàn bộ tiểu vùng với thị trường quốc tế.

Tôi đánh giá cao vai trò và uy tín của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác khu vực. Tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm của mình, thúc đẩy đối thoại bình đẳng, tôn trọng lợi ích chính đáng của mỗi quốc gia, đồng thời tăng cường đoàn kết và phối hợp giữa các nước thành viên.

Đặc biệt, trong bối cảnh tiểu vùng sông Mekong đang phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng và những biến động của kinh tế thế giới, hợp tác và trách nhiệm chung giữa các quốc gia càng trở nên cần thiết hơn.

Tôi mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với các nước khác nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong tiểu vùng chúng ta, như thúc đẩy kết nối nền kinh tế và cơ sở hạ tầng, như phát triển các tuyến đường vận tải xuyên biên giới, logistics, thương mại và đầu tư; tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và người dân giữa các quốc gia; thúc đẩy phát triển bền vững: tăng cường hợp tác trong quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước sông Mekong, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo đảm an ninh năng lượng; thúc đẩy đoàn kết và thu hẹp khoảng cách phát triển, như hỗ trợ các nước thành viên nâng cao năng lực, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, cải thiện chất lượng giáo dục và tạo cơ hội tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng có lợi, Việt Nam và các nước thành viên sẽ tiếp tục thúc đẩy hiệu quả CLMV, ACMECS và các cơ chế hợp tác Mekong khác, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực.

- Đại sứ đánh giá thế nào về kết quả hợp tác của hai cơ chế CLMV, ACMECS và vai trò của chúng trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: CLMV và ACMECS đã trở thành những diễn đàn quan trọng để gặp gỡ, trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối kinh tế.

Các cơ chế này đã góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy thương mại và đầu tư, cải thiện kết nối giao thông vận tải, phát triển nguồn nhân lực và huy động sự hỗ trợ từ các đối tác phát triển.

Đối với Lào, những cơ chế này đã mang lại các lợi ích thiết thực, bao gồm học bổng và đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, các dự án về tạo thuận lợi qua biên giới, kỹ năng du lịch và dịch vụ lưu trú, cũng như tạo thuận lợi thương mại.

Đồng thời, hợp tác cũng đang phải đối mặt với những hạn chế. ACMECS vẫn chưa có nguồn vốn phát triển đầy đủ và còn thiếu nguồn lực; việc triển khai các dự án chưa đồng bộ. CLMV vẫn cần được tăng cường công tác theo dõi, huy động nguồn lực và bảo đảm sự phù hợp với các nỗ lực hội nhập ASEAN.

Liên quan đến vai trò xây dựng Cộng đồng ASEAN, cả hai cơ chế đều góp phần tăng cường và bổ trợ cho ASEAN. Hai cơ chế hỗ trợ các sáng kiến hội nhập ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường liên kết kinh tế và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Đối với các hội nghị cấp cao sắp tới, nước CHDCND Lào sẽ đề xuất những ưu tiên sau: triển khai Quỹ Phát triển ACMECS và bảo đảm nguồn vốn có thể dự báo, ổn định cho các dự án ưu tiên; tăng cường sự đồng bộ giữa Quy hoạch tổng thể ACMECS, khuôn khổ hợp tác CLMV, các kế hoạch phát triển chung với các đối tác phát triển và những ưu tiên xây dựng Cộng đồng ASEAN; tập trung triển khai các kết quả cụ thể trong các lĩnh vực: cơ sở hạ tầng kết nối, tạo thuận lợi thương mại và hải quan, kinh tế số, phát triển xanh và bền vững, phát triển nguồn nhân lực, du lịch, nông nghiệp và năng lượng; tăng cường năng lực của Ban Thư ký ACMECS và công tác điều phối CLMV, bao gồm nâng cao hiệu quả theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả; phối hợp hiệu quả với các đối tác phát triển, bao gồm cả những đối tác phát triển mới của ACMECS như New Zealand, đồng thời tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động kinh tế CLMV giai đoạn 2025-2026.

Lào sẽ tiếp tục thực hiện vai trò điều phối lĩnh vực giao thông vận tải trong CLMV và là quốc gia đầu mối thuộc trụ cột của ACMECS, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước thành viên khác.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!./.