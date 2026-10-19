Tăng cường hợp tác Việt Nam - EU trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thô

Cụ thể, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia thuộc Chương trình hỗ trợ nguyên liệu thô quan trọng (Critical Raw Materials Facility - CRMF) của Liên minh châu Âu (EU) nhằm trao đổi về tiềm năng và cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và EU trong lĩnh vực nguyên liệu thô quan trọng và phát triển công nghiệp.

Cục Công nghiệp làm việc với đoàn chuyên gia EU.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Công Thương có ông Đỗ Nam Bình - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp chủ trì cùng đại diện các phòng chuyên môn. Về phía EU có ông Nicolas Leconte - Cố vấn về JETP và Chuyển đổi năng lượng; các chuyên gia gồm ông Patrick Chang và bà Vũ Hồng Cẩm thuộc nhóm chuyên gia thực hiện nghiên cứu về chuỗi cung ứng nguyên liệu thô quan trọng EU- Việt Nam trong khuôn khổ sáng kiến Chương trình hỗ trợ nguyên liệu thô quan trọng (Critical Raw Materials Facility - CRMF) do EU tài trợ.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam - EU tiếp tục được tăng cường, đặc biệt sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026. Trong khuôn khổ quan hệ hợp tác mới, nguyên liệu thô quan trọng được xác định là một trong những lĩnh vực có tiềm năng thúc đẩy hợp tác, gắn với nhu cầu phát triển công nghiệp, chuyển dịch năng lượng và tăng cường khả năng tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu. CRMF là chương trình do EU tài trợ và được triển khai trong khuôn khổ sáng kiến Global Gateway. Chương trình hướng tới hỗ trợ đa dạng hóa và củng cố chuỗi cung ứng nguyên liệu thô, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các quốc gia đối tác trên cơ sở phát triển bền vững và cùng có lợi.

Đại diện Cục Công nghiệp mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác EU trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, qua đó góp phần nâng cao năng lực công nghiệp và giá trị gia tăng tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Nam Bình - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp và đoàn chuyên gia đã trao đổi về định hướng phát triển công nghiệp của Việt Nam, vai trò của nguyên liệu thô trong các ngành sản xuất, chế biến và chế tạo cũng như triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và EU trong thời gian tới.

Các nội dung trao đổi tập trung vào những vấn đề có tính định hướng, bao gồm phát triển chuỗi giá trị công nghiệp, nâng cao năng lực công nghệ, thúc đẩy vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị quốc tế và mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp có tiềm năng. Trong đó, việc gia tăng giá trị từ hoạt động chế biến, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững là những nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển công nghiệp của Việt Nam.

Đoàn chuyên gia EU đánh giá cao những thông tin và nội dung trao đổi tại buổi làm việc với Cục Công nghiệp, coi đây là cơ sở hữu ích để tiếp tục nghiên cứu, xác định tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nguyên liệu thô chiến lược được nhìn nhận không chỉ từ góc độ khai thác và sử dụng tài nguyên, mà còn cần hướng tới tiếp cận công nghệ tiên tiến, tăng cường năng lực chế biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Việc thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao sẽ góp phần khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, từng bước nâng cao năng lực tự chủ của ngành công nghiệp Việt Nam.

Thông qua buổi làm việc, đoàn chuyên gia có thêm thông tin phục vụ quá trình nghiên cứu, đánh giá tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và EU trong lĩnh vực nguyên liệu thô quan trọng, qua đó góp phần xác định những lĩnh vực có thể tiếp tục trao đổi, nghiên cứu trong thời gian tới.