Tăng cường hợp tác Việt Nam - Đức trong công nghiệp, năng lượng và phát triển hạ tầng

Toàn cảnh cuộc làm việc

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại cuộc làm việc với Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Năng lượng Quốc hội CHLB Đức Christian Freiherr von Stetten nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, công nghệ và phát triển hạ tầng; đồng thời, tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan nghị viện nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác song phương.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Ngọc Bảo trao đổi tại cuộc làm việc

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Năng lượng Quốc hội CHLB Đức Christian Freiherr von Stetten cho rằng, Việt Nam và Đức còn nhiều dư địa hợp tác, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển hạ tầng và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững.

Theo Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Năng lượng Quốc hội Đức, các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, giao thông, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có thể mở ra thêm cơ hội để doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kết nối thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Trong đó, hợp tác nghị viện và sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan có vai trò quan trọng trong thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể.

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Năng lượng Quốc hội CHLB Đức Christian Freiherr von Stetten trao đổi tại cuộc làm việc

Trao đổi về định hướng phát triển của Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, Việt Nam xác định phát triển nhanh và bền vững là định hướng xuyên suốt, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm những động lực quan trọng.

Việt Nam chú trọng nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Trong lĩnh vực năng lượng, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện và năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió ngoài khơi. Cùng với đó, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp được xác định là những giải pháp quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá, Đức có thế mạnh về công nghiệp chế tạo, cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghệ môi trường, nghiên cứu khoa học, đào tạo nghề và năng lượng xanh. Đây đều là những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu hợp tác lớn.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam có thị trường đang phát triển, vị trí thuận lợi tại Đông Nam Á và mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp, tạo điều kiện để doanh nghiệp Đức mở rộng sản xuất, kinh doanh và kết nối chuỗi cung ứng khu vực.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, việc kết hợp kinh nghiệm, công nghệ của Đức với tiềm năng thị trường và năng lực sản xuất của Việt Nam có thể tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế song phương, nhất là trong phát triển hạ tầng, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, phía Việt Nam bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Quốc hội CHLB Đức thông qua trao đổi kinh nghiệm lập pháp, hoàn thiện khung pháp lý trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghiệp, năng lượng, khoa học và công nghệ.

Hai bên cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể, khai thác hiệu quả thế mạnh của mỗi nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Đức phát triển thực chất, ổn định và bền vững.