Tăng cường hợp tác vì một ASEAN thượng tôn pháp luật

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Kiên Phạm

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, tình hình tội phạm xuyên quốc gia nói chung, tội phạm truy nã nói riêng diễn biến phức tạp và trở thành một thách thức lớn đối với cơ quan thực thi pháp luật các nước trong khu vực và trên thế giới.

Từ đầu năm 2026 đến nay, chịu ảnh hưởng từ tình hình tội phạm thế giới, khu vực và những biến động về kinh tế-xã hội trong nước, tình hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến các nước ASEAN tiếp tục có xu hướng gia tăng, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, lừa đảo trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng ngừa và đấu tranh.

Đồng thời, tình trạng tội phạm truy nã và tội phạm lợi dụng địa bàn các quốc gia thành viên ASEAN để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần thượng tôn pháp luật, làm suy giảm sức mạnh của hệ thống tư pháp hình sự. Thực trạng nêu trên đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế mạnh mẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật khu vực và thế giới trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại tướng Lương Tam Quang cùng Trưởng Đoàn các nước ASEAN tham dự Hội nghị - Ảnh: Kiên Phạm

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, ASEAN là cơ chế hợp tác đa phương gắn bó trực tiếp, quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam. Sau hơn 30 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến và đóng góp quan trọng để thúc đẩy ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tự cường, giữ vai trò trung tâm trong duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực.

Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã trong khu vực ASEAN trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đã chủ trì đề xuất sáng kiến "Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã" để thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47, tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26/10/2025. Việc thông qua tuyên bố tạo cơ sở quan trọng để tăng cường công tác phối hợp xác minh, truy bắt, xử lý các đối tượng truy nã giữa Việt Nam và các nước ASEAN trên tinh thần "Xây dựng ASEAN là mô hình kiểu mẫu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia" và "Vì một ASEAN không tội phạm".

Để triển khai hiệu quả tuyên bố ở cấp khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã với chủ đề "Tăng cường hợp tác khu vực vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã".

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm truy nã tại khu vực ASEAN, góp phần triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN về đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2026-2035.

Các đại biểu tham quan “Triển lãm các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư gắn với thực thi pháp luật và đấu tranh với tội phạm” trong khuôn khổ Hội nghị - Ảnh: Kiên Phạm

“Hội nghị tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong các cơ chế hợp tác đa phương ASEAN trong lĩnh vực an ninh và phòng, chống tội phạm, góp phần kiến tạo, giữ vững hòa bình, an ninh ở mỗi quốc gia thành viên và khu vực”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng thành công của hội nghị sẽ tạo ra cơ chế hợp tác mới, hiệu quả cho cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong công tác đấu tranh với tội phạm truy nã, góp phần triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 trên tinh thần "Một ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm".

Hội nghị gồm các phiên toàn thể, phiên thảo luận và làm việc trên tinh thần hiệu quả, toàn diện, thực chất để thống nhất được những định hướng chiến lược trong đấu tranh với tội phạm truy nã thời gian tới, trọng tâm là Tuyên bố chung Hội nghị và Kế hoạch hành động chung ASEAN về tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.