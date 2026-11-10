Tăng cường hợp tác về giáo dục với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Lễ ký biên bản ghi nhớ. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ngày 10/11, tại thành phố Quảng Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh (Việt Nam) chủ trì tổ chức Hội nghị trao đổi công tác giáo dục giữa Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hải Phòng (Việt Nam) và Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2026.

Dự hội nghị có Giám đốc Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), Tham tán Giáo dục Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố kể trên.

Với chủ đề "Đẩy mạnh chuyển đổi số và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo giữa năm tỉnh, thành phố Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)", hội nghị nhằm tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung tại Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2026 giữa Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy của hai bên, đồng thời kế thừa và phát triển các kết quả hợp tác đã đạt được tại Hội nghị năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh trước sự phát triển của khoa học, công nghệ và những thay đổi của thị trường lao động, các địa phương cần tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới giáo dục; tiếp tục mở rộng giao lưu giáo dục và tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục.

Giám đốc Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) Hàn Lưu đề xuất ưu tiên các chương trình học bổng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số.

Ông nhấn mạnh, các địa phương hai bên cần tiếp tục tập trung vào chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại trí tuệ nhân tạo,” đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Trên cơ sở tin tưởng và cùng có lợi, hai bên tiếp tục củng cố các mô hình hợp tác truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới; thúc đẩy hợp tác giáo dục ngày càng nâng cao chất lượng, tăng cường hiệu quả và đổi mới phát triển; lấy giáo dục làm cầu nối để nâng cao phúc lợi cho nhân dân hai nước, tạo động lực mới cho sự phát triển liên kết vùng, qua đó góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược.

Trong năm qua, các địa phương Việt Nam và Quảng Tây đã tích cực triển khai Bản ghi nhớ hợp tác; trong đó nổi bật là các chương trình học bổng ASEAN, học bổng chính quyền, các hoạt động giao lưu học sinh, giáo viên, trại hè và hợp tác đào tạo giữa các trường đại học.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác giáo dục trong thời gian tới.

Các đại biểu đề xuất thiết lập cơ chế trao đổi trực tuyến định kỳ giữa cơ quan quản lý giáo dục 5 tỉnh, thành phố Việt Nam với Quảng Tây và thúc đẩy kết nối trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học; tăng cường bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp về AI, công nghệ số, năng lượng xanh, logistics thông minh; đồng thời nghiên cứu triển khai mô hình đào tạo nghề theo hình thức 2+1 và mở rộng học bổng lên bậc đại học.

Một số đại biểu kiến nghị đưa ra các trọng tâm chiến lược như phát triển mô hình liên kết đào tạo 2+2, 3+1, đẩy mạnh trao đổi sinh viên – giảng viên, thành lập các nhóm nghiên cứu chung và mở rộng học bổng cho sinh viên Trung Quốc.

Kết thúc hội nghị, các bên đã ký Biên bản ghi nhớ năm 2026, thống nhất các nội dung: Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả cơ chế Hội nghị trao đổi công tác giáo dục; mở rộng chính sách học bổng song phương; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển và hội nhập giáo dục đại học; đẩy mạnh hợp tác giáo dục và xây dựng trường học thông minh…

Theo cơ chế luân phiên, Hội nghị trao đổi công tác giáo dục năm 2027 dự kiến được tổ chức tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)./.