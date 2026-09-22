Tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch và thể thao giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông bày tỏ vui mừng được đón Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, Giám đốc Văn phòng Xây dựng Văn minh Tinh thần Tỉnh ủy Vân Nam Bành Bân đến thăm và làm việc tại Bộ VHTTDL.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ ấn tượng với chương trình nghệ thuật Việt - Trung mừng Tết Trung thu 2026 với chủ đề “Chung một vầng trăng - Sắc mây hội ngộ - Thắm tình láng giềng” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào tối qua (ngày 21.9).

Thứ trưởng cho rằng chương trình nghệ thuật tối qua đã diễn ra thành công tốt đẹp, ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả, đồng thời tạo được hiệu ứng tích cực trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Thông qua giao lưu văn hóa, nghệ thuật, chương trình đã góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Thứ trưởng mong muốn thời gian tới, Việt Nam và tỉnh Vân Nam cần tiếp tục tăng cường hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch. Các hội nghị, chương trình quảng bá du lịch, trao đổi đoàn, hoạt động giao lưu nghệ thuật và các chương trình thể thao cũng cần được phát huy.

Đặc biệt, cần tăng cường trao đổi thông tin để hai bên hiểu rõ hơn về tiềm năng, nhu cầu và những lĩnh vực có thể hợp tác.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng tỉnh Vân Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy trao đổi khách và xây dựng các sản phẩm du lịch mới.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tiếp Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, Giám đốc Văn phòng Xây dựng Văn minh Tinh thần Tỉnh ủy Vân Nam Bành Bân

Về du lịch, hai bên thống nhất tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam; tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá điểm đến, trao đổi đoàn khảo sát và xúc tiến du lịch.

Đồng thời, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, xây dựng và kết nối các sản phẩm du lịch. Hai bên cũng khuyến khích tổ chức các đoàn nghệ sĩ giao lưu, biểu diễn, qua đó kết hợp quảng bá du lịch với giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác du lịch Việt Nam - Vân Nam giai đoạn 2026 - 2027, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh hai bên cần tăng cường kết nối các điểm đến, thúc đẩy trao đổi khách du lịch và giao lưu văn hóa, qua đó mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và lâu dài.

Các nội dung hợp tác cũng sẽ được tiếp tục trao đổi ở các cấp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam ngày càng đi vào chiều sâu.

Hai bên thống nhất duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên, chủ động chia sẻ thông tin và phối hợp chuẩn bị sớm các chương trình, hoạt động hợp tác, qua đó phát huy tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của Việt Nam và tỉnh Vân Nam trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao và truyền thông.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình từ phía Bộ VHTTDL và cá nhân Thứ trưởng Tạ Quang Đông dành cho đoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, Giám đốc Văn phòng Xây dựng Văn minh Tinh thần Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) Bành Bân cảm ơn sự quan tâm của Thứ trưởng Tạ Quang Đông đối với chương trình nghệ thuật Việt - Trung mừng Tết Trung thu 2026 với chủ đề “Chung một vầng trăng - Sắc mây hội ngộ - Thắm tình láng giềng” diễn ra vào tối ngày 21.9, đồng thời cho rằng đây là khởi đầu tốt đẹp, tạo tiền đề để hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu trong thời gian tới.

Chương trình nghệ thuật tối qua đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của khán giả. Qua thực tế tại địa điểm tổ chức, có thể thấy khán giả tham dự rất đông, khán phòng gần như kín chỗ. Điều này cho thấy sức hấp dẫn và hiệu ứng tích cực của chương trình đối với công chúng.

Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, Giám đốc Văn phòng Xây dựng Văn minh Tinh thần Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) Bành Bân nhấn mạnh, Vân Nam đang đẩy mạnh xây dựng tỉnh mạnh về văn hóa và du lịch, với nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và dân tộc phong phú.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng quà lưu niệm Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, Giám đốc Văn phòng Xây dựng Văn minh Tinh thần Tỉnh ủy Vân Nam Bành Bân

Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) là nơi có nhiều cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa nổi tiếng. Trong khi đó, Việt Nam cũng sở hữu nhiều điểm đến, di sản và tài nguyên du lịch đặc sắc.

Đây là những điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác, chia sẻ nguồn khách, xây dựng các dự án du lịch và đào tạo nhân lực, qua đó nâng cao hiệu quả hợp tác du lịch giữa tỉnh Vân Nam và Việt Nam.

Trong thời gian tới, hai bên có thể tăng cường trao đổi, phối hợp xây dựng các chương trình, dự án cụ thể, góp phần mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực này.

Về thể thao, ông Bành Bân cho biết đây cũng là một lĩnh vực mà tỉnh Vân Nam chú trọng phát triển, với thế mạnh về các hoạt động marathon, thể thao vùng núi và du lịch đi bộ.

Địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động thể thao gắn với cảnh quan tự nhiên, qua đó kết hợp thể thao với du lịch và tạo thêm sản phẩm thu hút du khách.

Nhân dịp này, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, Giám đốc Văn phòng Xây dựng Văn minh Tinh thần Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) Bành Bân trân trọng mời Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng đoàn công tác của Bộ VHTTDL sang thăm tỉnh Vân Nam vào thời điểm phù hợp để tìm hiểu, trải nghiệm những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch và đời sống tại địa phương.