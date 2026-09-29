Tăng cường hợp tác tuyên truyền, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và bà Son Ha Eun, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Bom Foundation đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phối hợp tổ chức triển lãm nghệ thuật tại Hà Nội. Đồng thời, Quỹ Bom Foundation trao 10 triệu won (khoảng 180 triệu đồng) ủng hộ NNCĐDC/dioxin Việt Nam.

Cùng dự làm việc và trao hỗ trợ có ông Kim Dae Jong, Chủ tịch Công ty TNHH International Agent Orange Foundation (HOAVAVA), Hàn Quốc.

Trao hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính bày tỏ vui mừng được đón tiếp, làm việc với đoàn HOAVAVA và Bom Foundation; đánh giá cao sự phối hợp trong tổ chức các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ NNCĐDC/dioxin Việt Nam trong thời gian qua; mong muốn, trong thời gian tới sẽ cùng thúc đẩy sự hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn, nhất là khi Hội vừa tổ chức thành công Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Biên bản ghi nhớ được ký kết, hai bên thống nhất phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị và tổ chức triển lãm nghệ thuật tại Hà Nội (dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13-12), góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và Hàn Quốc; một phần lợi nhuận thu được từ triển lãm sẽ hỗ trợ NNCĐDC/dioxin Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tuyên truyền về thảm họa da cam và kêu gọi ủng hộ NNCĐDC/dioxin Việt Nam; hỗ trợ nâng cao sức khỏe, phục hồi chức năng cho NNCĐDC/dioxin.