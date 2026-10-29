Tăng cường hợp tác trong phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới

Ngày 29-10, tại phường Nha Trang, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức hội nghị các Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới (BLO) tại Việt Nam năm 2026.

Tham dự hội nghị có Đại tá Hoàng Tâm Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; ông Topan Caesar - Điều phối viên UNODC khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương; đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại sứ quán Canada; lãnh đạo Ban Chỉ đạo BLO; cán bộ các Văn phòng BLO thuộc 14 tỉnh đã thành lập; đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của một số công an tỉnh, thành phố chưa thành lập Văn phòng BLO.

Đại tá Hoàng Tâm Hiếu và ông Topan Caesar chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhấn mạnh, khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông từ lâu đã trở thành một trong những trung tâm lớn về trồng và sản xuất trái phép các chất ma túy. Các đường dây tội phạm liên tục lợi dụng tuyến biên giới để mua bán, vận chuyển ma túy và tiền chất với số lượng lớn từ khu vực Tam giác vàng vào Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ cao gây nên các tệ nạn xã hội và nhiều loại tội phạm khác. Trước tình hình đó, việc duy trì và phát triển mạng lưới Văn phòng BLO được xác định là giải pháp then chốt nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy qua biên giới.

Đến nay, Việt Nam đã xây dựng và phát triển mạng lưới gồm 23 Văn phòng BLO đặt tại các tỉnh biên giới. Đây là các đầu mối liên lạc quan trọng, thực hiện nhiệm vụ thu thập, chia sẻ thông tin và phối hợp tác chiến giữa các lực lượng chức năng trong nước cũng như với các đối tác quốc tế. Mạng lưới BLO không chỉ tập trung vào tội phạm ma túy mà còn mở rộng sang các loại tội phạm xuyên quốc gia khác, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực biên giới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung cập nhật thông tin về xu hướng tội phạm ma túy xuyên quốc gia, đánh giá tổng quan tình hình và kết quả hoạt động của hệ thống BLO Việt Nam trong thời gian qua; thảo luận chuyên sâu theo từng tuyến biên giới giáp Trung Quốc, Lào và Campuchia, nhằm làm rõ những khó khăn, vướng mắc thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp cụ thể và khuyến nghị nhằm củng cố, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành cũng như hợp tác quốc tế. Đồng thời, nghe báo cáo về tình hình, xu hướng tội phạm ma túy và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trên thế giới và trong khu vực; hoạt động của Chương trình quản lý biên giới do UNODC triển khai tại khu vực và Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 10-2025 đến tháng 10-2026, cùng những định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Đại diện các Văn phòng BLO đã trình bày tham luận, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2026; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác trao đổi thông tin, tổ chức giao ban, hội đàm song phương và phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy cũng như các loại tội phạm khác qua biên giới. Các đại biểu đồng thời trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Văn phòng BLO trong giai đoạn tiếp theo.

Việc tổ chức Hội nghị BLO toàn quốc năm 2026 tại Khánh Hòa không chỉ tạo điều kiện để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm thực tiễn mà còn góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong nước và hợp tác quốc tế. Qua đó, hướng tới nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là tội phạm ma túy xuyên quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.