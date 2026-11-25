Chuyến công tác không chỉ là dịp khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất, mà còn mở ra những cơ hội mới trong thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và kết nối thị trường.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Minh Hiếu)

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh; Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh; đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, tại buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng đã thông tin khái quát về tình hình quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là những chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với tỉnh Quảng Đông.

Quảng Đông là một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Trung Quốc, có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp sở hữu tiềm lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản trị hiện đại, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các địa phương của Việt Nam. Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh vai trò cầu nối của Tổng Lãnh sự quán trong cung cấp thông tin thị trường, giới thiệu đối tác, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư và thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Minh Hiếu)

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình, chu đáo của Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng cùng tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán; đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực trong giới thiệu, kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, cũng như phối hợp chuẩn bị chương trình làm việc của đoàn công tác với các cơ quan, đối tác phía Trung Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển, việc tăng cường hợp tác giữa Thanh Hóa với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình phát triển của tỉnh.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thanh Hóa với thành phố Trạm Giang và các địa phương phù hợp của tỉnh Quảng Đông; kết nối các cơ quan chức năng, hỗ trợ triển khai hiệu quả những nội dung hợp tác sau khi Bản ghi nhớ được ký kết.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Tổng Lãnh sự quán hỗ trợ kết nối hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và chế biến thực phẩm; giới thiệu các doanh nghiệp, đối tác có công nghệ tiên tiến về nuôi trồng, chế biến, bảo quản nông, thủy sản; hỗ trợ doanh nghiệp Thanh Hóa tiếp cận thông tin thị trường, tiêu chuẩn chất lượng và các quy định về xuất khẩu hàng hóa.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa với cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu. (Ảnh: Minh Hiếu)

Có thể khẳng định, chuyến công tác của đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa là hoạt động đối ngoại thiết thực, góp phần cụ thể hóa chủ trương tăng cường hợp tác giữa Thanh Hóa với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc.

Việc phát huy vai trò cầu nối của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, gắn với việc thúc đẩy hợp tác với thành phố Trạm Giang và các địa phương phù hợp của tỉnh Quảng Đông, là hướng đi cần được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đưa quan hệ hợp tác vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.