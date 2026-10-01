Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Hội phụ nữ địa phương Việt Nam - Lào

Quang cảnh hội đàm giữa hai Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khammouane (Lào) và tỉnh Quảng Trị (Việt Nam). Ảnh: Xuân Tú /PV TTXVN tại Lào

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị do bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu tỉnh Khammuon do bà Phayvan Phonhalath, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn.

Bà Phayvanh Phonhalath, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khammouane, phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Xuân Tú /PV TTXVN tại Lào

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khammuon, bà Phayvan Phonhalath khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam – Lào là tài sản vô giá cần được thế hệ phụ nữ hai tỉnh tiếp tục giữ gìn và phát huy. Việc Hội Phụ nữ hai tỉnh duy trì các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm không chỉ giúp nâng cao chất lượng công tác Hội mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới.

Bà Trần Thị Thủy Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Thay mặt đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thúy Nga đánh giá cao những kết quả hợp tác thiết thực giữa hai đơn vị trong thời gian qua, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động phụ nữ vùng biên giới chấp hành pháp luật, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Bà Trần Thị Thúy Nga nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, hai bên cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp và nâng cao vị thế của người phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Trong không khí thắm tình đoàn kết, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tập hợp hội viên, quản lý các nguồn vốn vay ưu đãi và hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo bền vững. Hai bên đồng thời cùng điểm lại và đánh giá cao những kết quả nổi bật đã đạt được trong việc triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Phụ nữ hai tỉnh giai đoạn vừa qua.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khammouane. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Trên cơ sở đó, hai bên đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn mới 2026 – 2028 với nhiều nội dung trọng tâm, gồm tăng cường giáo dục tuyên truyền cho hội viên phụ nữ và nhân dân nâng cao nhận thức, giữ gìn truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; chỉ đạo Hội phụ nữ các địa phương khu vực biên giới phối hợp chặt chẽ trong việc bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định; vận động phụ nữ vùng biên thực hiện nghiêm quy định về đăng ký tạm trú, kết hôn đúng pháp luật và phong tục tập quán, phòng chống tảo hôn, hôn nhân đồng huyết thống và phòng chống mua bán người.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, quản lý các nguồn vốn, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, vun đắp giá trị gia đình trong thời đại 4.0; định kỳ 2 năm một lần luân phiên tổ chức hội nghị, hội đàm để tổng kết công tác, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ và nữ doanh nhân hai tỉnh giao lưu, kết nối.

Bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Quảng Trị và bà Phayvanh Phonhalath, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khammouane trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 – 2028. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác lần này giữa Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị của Việt Nam và Hội Phụ nữ tỉnh Khammuon của Lào là dấu mốc quan trọng nhằm tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết và tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau giữa phụ nữ hai tỉnh Quảng Trị và Khammuon, góp phần vun đắp và phát triển cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi phát triển tốt đẹp và vững bền.