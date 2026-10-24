Tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Sơn La – Hủa Phăn

Lãnh đạo hai tỉnh trao đổi.

Sơn La và Hủa Phăn có quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống nhiều năm. Hai tỉnh thường xuyên duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, quản lý biên giới và hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa. Sự phối hợp giữa hai địa phương góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, đồng thời mở rộng giao lưu nhân dân và tạo điều kiện phát triển kinh tế ở mỗi bên.

Đoàn công tác tỉnh Sơn La chào xã giao, làm việc với tỉnh Hủa Phăn.

Trong không khí cởi mở thắm tình đoàn kết, lãnh đạo hai tỉnh đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và định hướng các nội dung phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Các đại biểu đòan công tác tỉnh Sơn La tại cuộc làm việc.Đại biểu tỉnh Hủa Phăn dự cuộc làm việc.

Đồng chí Phút Phăn-Kẹo Vông Xay, Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai tỉnh. Năm 2025, kinh tế của tỉnh tăng trưởng 4,15%, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6.375,52 tỷ kíp; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 20 triệu kíp/năm, tương đương 931 USD. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 162,33 triệu USD; toàn tỉnh có 166 dự án đầu tư, kinh doanh được phê duyệt, với tổng giá trị 650,98 triệu USD. Hủa Phăn có thế mạnh về nông, lâm nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch lịch sử, nghề dệt thổ cẩm truyền thống và tiềm năng phát triển thủy điện, thủy lợi. Trên cơ sở đó, tỉnh mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Sơn La, phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, thúc đẩy giao thương, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế – xã hội và củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn tặng quà cho tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn tặng quà cho tỉnh Sơn La.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh, Sơn La luôn coi trọng việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với tỉnh Hủa Phăn. Trên nền tảng quan hệ được vun đắp qua nhiều thế hệ, hai tỉnh cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác thương mại biên giới, nông nghiệp, du lịch, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực; phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, góp phần nâng cao đời sống nhân dân hai tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tặng bức ảnh lưu niệm cho tỉnh Hủa Phăn.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng quà cho tỉnh Hủa Phăn.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được, tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2029 trong quý IV năm 2026. Hai tỉnh định hướng tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, đối ngoại; tăng cường phối hợp bảo đảm quốc phòng – an ninh, quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La tặng quà cho đại biểu tỉnh Hủa Phăn.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La tặng quà cho đại biểu tỉnh Hủa Phăn.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên đẩy mạnh hợp tác thương mại biên giới, phát triển sản xuất, quảng bá sản phẩm đặc trưng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân giao thương. Về văn hóa, du lịch, hai tỉnh nghiên cứu kết nối tuyến du lịch Sơn La – Hủa Phăn – Luông Pha Bang, tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật và quảng bá các điểm đến. Đồng thời, Sơn La dự kiến hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Hủa Phăn, mở rộng hợp tác giáo dục, dạy và học tiếng Việt, tiếng Lào; tăng cường trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số, truyền thông đa nền tảng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La tặng quà cho đại biểu tỉnh Hủa Phăn.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La tặng quà cho đại biểu tỉnh Hủa Phăn.

Cuộc hội kiến tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai tỉnh trong việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, mở rộng các lĩnh vực hợp tác thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho tỉnh Hủa Phăn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng quà cho đại biểu tỉnh bạn.

Đại biểu hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu dự lễ buộc chỉ cổ tay theo nghi thức của nước bạn Lào.