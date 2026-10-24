Tăng cường hợp tác thương mại giữa tỉnh Tuyên Quang (Việt Nam) và Cục Thương vụ châu Văn Sơn (Trung Quốc)

Quang cảnh hội đàm.

Trong năm 2026, công tác hợp tác giữa Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang và Cục Thương vụ châu Văn Sơn tiếp tục được quan tâm triển khai, góp phần duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan trong lĩnh vực công thương, xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp. Hai bên đã chú trọng trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp, từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, hướng tới mở rộng cơ hội hợp tác trong hoạt động thương mại và phát triển thị trường; kim ngạch xuất nhập khẩu có sự tăng trưởng rõ nét; các hoạt động xúc tiến thương mại được tăng cường triển khai tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội đàm.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 773,21 triệu USD, tăng 16,86% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 664,66 triệu USD, tăng 17,57%; kim ngạch nhập khẩu đạt 108,55 triệu USD, tăng 12,68%.

Tại hội đàm, hai bên tập trung trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế cửa khẩu, lối mở, thương mại biên giới, xuất nhập khẩu; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động thông quan, giao thương hàng hoá của các cửa khẩu giữa hai bên.

Đồng chí Lý Xuân Toàn, Phó Cục trưởng Cục Thương vụ châu Văn Sơn phát biểu tại hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, đại diện Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang và Cục Thương vụ châu Văn Sơn thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa; kịp thời thông báo những thay đổi về chính sách quản lý, kiểm tra, kiểm dịch, nhất là trong thời gian cao điểm xuất khẩu nông sản, trái cây tươi. Đồng thời, phối hợp thúc đẩy giao thương qua các cặp cửa khẩu Xín Mần - Đô Long, Săm Pun - Điền Bồng; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm thế mạnh của mỗi địa phương, hợp tác phát triển hạ tầng cửa khẩu và dịch vụ logistics; duy trì tổ chức luân phiên hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu.