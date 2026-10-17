Tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư và khoa học công nghệ Việt Nam-Trung Quốc

Hội nghị nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và khoa học công nghệ. (Nguồn: Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu)

Hội nghị nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan chức năng, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai bên, giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam, đồng thời trao đổi về các cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) Nguyễn Việt Dũng đánh giá nền kinh tế Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực với ba đặc điểm nổi bật là tăng trưởng nhanh, hội nhập sâu và chuyển đổi mạnh.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu)

Theo số liệu thống kê mới nhất, trong 9 tháng năm 2026, GDP Việt Nam tăng 9,01%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4.

Theo Tổng Lãnh sự, những kết quả trên cho thấy Việt Nam là thị trường tiêu dùng giàu tiềm năng, đồng thời ngày càng khẳng định vai trò là địa bàn sản xuất và mắt xích quan trọng trong các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Việt Nam đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục, phát triển kinh tế tư nhân, thu hút FDI có chất lượng, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đặc biệt, Việt Nam khuyến khích các dự án mang lại công nghệ, năng lực quản trị, hoạt động nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Trên cơ sở đó, Tổng Lãnh sự đề xuất ba hướng hợp tác trọng tâm giữa doanh nghiệp hai bên, gồm cùng xây dựng năng lực sản xuất tại Việt Nam; tăng cường hợp tác phát triển và ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực điện tử, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, thiết bị thông minh, phương tiện năng lượng mới và năng lượng xanh; đồng thời tận dụng Việt Nam làm điểm kết nối để mở rộng thị trường ASEAN và quốc tế thông qua mạng lưới các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam.

Về phía Trung Quốc, ông Phùng Thắng Sinh, Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông nhấn mạnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam tiếp tục được củng cố và phát triển, với hợp tác ngày càng mở rộng trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, sản xuất và khoa học công nghệ.

Theo ông, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Chu Hải trong ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Chu Hải và Việt Nam đạt 9,834 tỷ NDT (khoảng 1,45 tỷ USD), tăng 23,3% so với năm trước; hiện Chu Hải có 35 dự án đầu tư tại Việt Nam. Một số doanh nghiệp tiêu biểu của Chu Hải như Công ty Khoa học Công nghệ Đỉnh Hòa và Công ty Khoa học Công nghệ Trí Địch đã triển khai hoạt động đầu tư tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên.

Ông Phùng Thắng Sinh cho rằng, trong bối cảnh Trung Quốc đăng cai năm APEC 2026, hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc, đứng trước những cơ hội mới. Với lợi thế về công nghiệp, công nghệ và hệ thống sản xuất, Chu Hải mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, thúc đẩy kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp Chu Hải mở rộng hoạt động tại Việt Nam và tiếp cận thị trường ASEAN, đồng thời hoan nghênh doanh nghiệp Việt Nam đến Chu Hải tìm kiếm cơ hội hợp tác, tận dụng tiềm năng phát triển của Khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông – Hồng Công – Ma Cao.

Toàn cảnh Hội nghị hợp tác thương mại, đầu tư và khoa học công nghệ Việt Nam-Trung Quốc (Chu Hải). (Nguồn: Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu)

Trong khuôn khổ hội nghị, ông Phạm Chí Cường, Lãnh sự Thương mại Việt Nam tại Quảng Châu, giới thiệu về quan hệ thương mại Việt Nam-Trung Quốc, những kết quả hợp tác nổi bật và triển vọng phát triển thương mại song phương; đồng thời cập nhật các định hướng, chính sách đầu tư của Việt Nam, tập trung vào cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phát triển công nghiệp hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất và đổi mới sáng tạo. Qua đó, doanh nghiệp Chu Hải có thêm thông tin tham khảo để đánh giá cơ hội tiếp cận thị trường, xây dựng kế hoạch đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Đại diện Cục Thương mại thành phố Chu Hải cũng giới thiệu tình hình phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và môi trường kinh doanh của địa phương, làm rõ những lợi thế của Chu Hải trong phát triển công nghiệp, chế tạo, điện tử, thiết bị, năng lượng mới, logistics và kinh tế biển. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng bổ trợ cho nhu cầu phát triển sản xuất, công nghệ và cơ sở hạ tầng của Việt Nam, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên nghiên cứu các mô hình hợp tác phù hợp.

Hội nghị đã tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp hai bên về môi trường đầu tư, chính sách phát triển và nhu cầu hợp tác. Thông qua việc tăng cường cung cấp thông tin, kết nối đối tác và nhận diện các lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ, sự kiện góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học công nghệ giữa Việt Nam với thành phố Chu Hải nói riêng, tỉnh Quảng Đông nói chung.

Trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, hiệp hội và địa phương của Trung Quốc thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học công nghệ và kết nối doanh nghiệp, góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng tham quan Công ty Điện máy Gree tại thành phố Chu Hải. (Nguồn: Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu)

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Chu Hải, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng đã tham quan Công ty Điện máy Gree, doanh nghiệp tiêu biểu của Chu Hải hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực điều hòa không khí, thiết bị điện gia dụng, thiết bị công nghiệp, robot công nghiệp và thiết bị lưu trữ năng lượng, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông minh trong sản xuất.