Quang cảnh tại buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và NPS Hàn Quốc. (Ảnh: VSS)

Trong hai ngày 26-27/11/2026, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Hưu trí quốc gia Hàn Quốc (NPS) tổ chức buổi làm việc nhằm trao đổi các nội dung liên quan đến triển khai Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân quốc về bảo hiểm xã hội.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh và ông Tae Gyu Jeong, Giám đốc điều hành Khối Thực hiện hưu trí NPS Hàn Quốc, đồng chủ trì buổi làm việc.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực hiện Hiệp định

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh nhấn mạnh, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và NPS Hàn Quốc đã duy trì, phát triển quan hệ hợp tác trên cơ sở Bản ghi nhớ ký năm 2017. Đặc biệt, từ tháng 1/2024, hai cơ quan tích cực phối hợp triển khai Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân quốc về bảo hiểm xã hội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương về lĩnh vực an sinh xã hội.

Trong quá trình triển khai, hai bên đã phối hợp thực hiện nội dung chống đóng trùng bảo hiểm xã hội đối với người lao động hai nước; duy trì trao đổi thông tin định kỳ hằng quý, hằng năm theo Thỏa thuận thực hiện về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội ký vào tháng 1/2024.

Hai bên cũng đang hướng tới thực hiện cộng gộp thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tại Việt Nam và Hàn Quốc để xem xét, giải quyết chế độ cho người lao động theo quy định của Hiệp định và pháp luật mỗi nước. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với những người từng làm việc tại cả hai quốc gia, góp phần bảo đảm quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội được ghi nhận đầy đủ.

Theo Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh, hai bên đã cơ bản thống nhất tên gọi, kết cấu và các mẫu biểu kèm theo dự thảo Thỏa thuận thực hiện về chế độ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, một số nội dung vẫn cần tiếp tục trao đổi, làm rõ, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động trong bối cảnh có sự khác biệt về quy định pháp luật, quy trình nghiệp vụ giữa hai quốc gia.

Về phía NPS Hàn Quốc, ông Tae Gyu Jeong đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian qua, đồng thời khẳng định ý nghĩa của việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa hai nước.

Phía NPS cũng bày tỏ mong muốn cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao đổi, làm rõ những nội dung còn vướng mắc trong quá trình thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động hai nước được thuận lợi, hiệu quả.

Tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết, chi trả chế độ

Một trong những nội dung trọng tâm được hai bên trao đổi là việc sử dụng kết quả giám định y khoa làm căn cứ xét hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Theo quy định của Hiệp định và Thỏa thuận hành chính, việc xác định điều kiện hưởng chế độ phải căn cứ vào pháp luật của bên giải quyết chế độ. Trường hợp người đề nghị hưởng chế độ cư trú tại quốc gia còn lại, cơ quan thực hiện của nước nơi người đó cư trú phối hợp hướng dẫn kiểm tra y tế hoặc giám định sức khỏe theo quy định của nước mình, theo yêu cầu của cơ quan giải quyết chế độ.

Trên cơ sở trao đổi với Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất hai bên phối hợp hướng dẫn người lao động thực hiện kiểm tra y tế hoặc giám định sức khỏe theo quy định của nước nơi người đó cư trú; đồng thời trao đổi hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan để cơ quan có thẩm quyền của nước giải quyết chế độ xem xét theo pháp luật của mình. Cách tiếp cận này nhằm tạo thuận lợi cho người lao động, đồng thời bảo đảm việc giải quyết chế độ đúng quy định của mỗi quốc gia.

Một vấn đề khác được quan tâm là cơ chế chi trả chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động Hàn Quốc đã về nước hoặc định cư tại nước ngoài. Thực tế này đặt ra yêu cầu nghiên cứu phương thức phù hợp để người lao động sau khi trở về Hàn Quốc vẫn có thể thuận lợi nhận chế độ bảo hiểm xã hội được hưởng tại Việt Nam.

Để tháo gỡ vướng mắc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp lấy ý kiến các cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Nội vụ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nghiên cứu phương án chi trả bằng đồng Việt Nam từ tài khoản chi chế độ tại ngân hàng trong nước, sau đó chuyển đổi sang ngoại tệ và chuyển vào tài khoản của người hưởng tại Hàn Quốc. Phương án này hướng tới tạo thuận lợi cho người thụ hưởng, đồng thời bảo đảm phù hợp với các quy định về bảo hiểm xã hội, thanh toán và ngoại hối.

Bên cạnh việc tháo gỡ những vướng mắc về chính sách và quy trình nghiệp vụ, hai bên cũng trao đổi các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện Hiệp định. Trong đó, NPS đề xuất triển khai Giấy chứng nhận đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bản điện tử, góp phần đơn giản hóa quy trình cấp, gửi và xác minh thông tin giữa các cơ quan thực hiện.

Kết thúc hai ngày làm việc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh và ông Tae Gyu Jeong, Giám đốc điều hành Khối Thực hiện hưu trí NPS Hàn Quốc, đã thay mặt hai cơ quan ký Biên bản làm việc, ghi nhận các nội dung hai bên thống nhất. Đây là cơ sở quan trọng để hai cơ quan tiếp tục phối hợp hoàn thiện cơ chế thực hiện Hiệp định, góp phần bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động Việt Nam và Hàn Quốc.