Tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả trước những thách thức an ninh mới nổi

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 14 - 17/11 tại Philippines, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc song phương với Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia nước chủ nhà Eduardo San Lorenzo Oban Jr.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Philippines là nước láng giềng, đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chúc mừng Hội đồng An ninh quốc gia Philippines đã tổ chức thành công Hội nghị Cố vấn An ninh quốc gia các nước ASEAN lần thứ 2 (ANSAM2) vào ngày 13/11/2026; bày tỏ tin tưởng rằng thành công của hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN trong lĩnh vực an ninh, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Philippines là nước láng giềng hữu nghị, đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực, cùng là thành viên ASEAN, có chung tầm nhìn và lợi ích chiến lược, đều cam kết mạnh mẽ đối với hòa bình, ổn định, thượng tôn luật pháp quốc tế. Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026), quan hệ giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Cố vấn Eduardo San Lorenzo Oban Jr.

Việt Nam đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines, đã vững vàng chèo lái con thuyền ASEAN vượt qua sóng gió và thu được những kết quả quan trọng, góp phần triển khai hiệu quả các Kế hoạch chiến lược của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả thực chất những cam kết, thỏa thuận đã được lãnh đạo hai nước thống nhất, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị hai bên sớm ký kết và triển khai hiệu quả “Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực an ninh và đối thoại chiến lược” thông qua phối hợp xây dựng chương trình hành động chung, nghiên cứu tổ chức Đối thoại An ninh chiến lược Việt Nam - Philippines trong năm 2027 tại Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng quà lưu niệm Cố vấn Eduardo San Lorenzo Oban Jr.

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả để nâng cao năng lực, sức chống chịu, khả năng thích ứng của người dân hai nước trước những thách thức an ninh mới nổi như an ninh mạng, kinh tế, năng lượng, lương thực, thực phẩm, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, kết nối chuỗi cung ứng. Tiếp tục phối hợp chia sẻ quan điểm, ủng hộ lập trường chung trên các diễn đàn đa phương về an ninh và thực thi pháp luật.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị ngài Cố vấn quan tâm, thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Philippines trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia liên quan đến công dân hai nước.

Cố vấn Eduardo San Lorenzo Oban Jr. tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Lê Văn Tuyến.

Ngài Eduardo San Lorenzo Oban Jr. gửi lời cảm ơn đến Bộ Công an Việt Nam đã cử đoàn đại biểu tham dự Hội nghị ANSAM2 và bày tỏ ấn tượng với nội dung bài phát biểu của Đoàn Việt Nam tại hội nghị, trong đó đã nêu bật một số thách thức an ninh khu vực hiện nay và đề xuất các phương hướng hợp tác trong lĩnh vực này thời gian tới. Ngài Eduardo San Lorenzo Oban Jr. nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines đang trên đà phát triển hết sức tốt đẹp sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Cố vấn Eduardo San Lorenzo Oban Jr cùng các đại biểu.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp tác động đến an ninh khu vực, ngài Cố vấn mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh và bày tỏ sự thống nhất cao đối với các kiến nghị hợp tác của phía Việt Nam. Đồng thời, đề nghị hai bên sớm nghiên cứu thiết lập cơ chế trao đổi thông tin và đối thoại chiến lược định kỳ để hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.