Tăng cường hợp tác thanh niên Việt Nam-Hàn Quốc

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: Moha)

Phát biểu chào mừng tại buổi làm việc, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Nội vụ, ông Doãn Đức Hảo, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới, trân trọng gửi lời đón tiếp nồng hậu tới ông Choi Jea Jin, ông Woo Hyong Min cùng toàn thể các thành viên Đoàn thanh niên Hàn Quốc tới thăm và làm việc tại Việt Nam năm 2026.

Đánh giá về hành trình hợp tác song phương, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới (Bộ Nội vụ Việt Nam) nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường hơn 10 năm qua, Bộ Nội vụ Việt Nam trân trọng và đánh giá cao những thành quả mà hai bên đã cùng nhau xây dựng. Dự án giao lưu trao đổi thanh niên giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã chính thức bước sang năm thứ 12, trở thành một kênh kết nối thực chất, đóng góp tích cực vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt tình hữu nghị giữa thế hệ công chức trẻ hai quốc gia.

Đến nay, chương trình hợp tác đã tổ chức thành công 9 đoàn Việt Nam sang Hàn Quốc và 4 đoàn Hàn Quốc sang Việt Nam, tạo cơ hội học tập, trao đổi chuyên môn cũng như trải nghiệm văn hóa cho gần 400 lượt lãnh đạo, công chức trẻ thuộc các cơ quan Trung ương và địa phương của hai nước (trong đó bao gồm 380 công chức Hàn Quốc và 60 công chức Việt Nam).

Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định, những con số trên không chỉ mang ý nghĩa về mặt quy mô tổ chức mà còn thể hiện giá trị cốt lõi trong kết nối con người. Thông qua mỗi chuyến công tác, đại biểu hai nước không chỉ tìm hiểu mô hình quản lý hành chính, cơ chế chính sách hay kinh nghiệm thực tiễn, mà còn đi sâu khám phá văn hóa, đất nước và phương thức phát triển của nhau. Nhiều nội dung trao đổi chuyên sâu tại các chương trình làm việc đã trở thành tài liệu tham khảo hữu ích, hỗ trợ trực tiếp cho công tác quản lý nhà nước và quá trình thực thi chính sách tại mỗi quốc gia.

Chia sẻ với đoàn công tác Hàn Quốc, ông Doãn Đức Hảo cho biết chuyến thăm lần này diễn ra trong thời điểm Việt Nam đang chứng kiến những bước chuyển mình quan trọng về tổ chức bộ máy và phương thức quản trị quốc gia. Trong 2 năm qua, Việt Nam đã đẩy mạnh việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính; tăng cường phân cấp, phân quyền; đổi mới phương thức vận hành hệ thống hành chính; đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn liền với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Những yêu cầu đổi mới cấp thiết này đặt ra bài toán mới trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức-đặc biệt là lực lượng công chức trẻ. Đội ngũ này đòi hỏi phải hội tụ đầy đủ năng lực chuyên môn, kỹ năng số, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng linh hoạt trong môi trường quản trị hiện đại.

Việt Nam xác định Hàn Quốc là một trong những quốc gia tiên phong và đạt nhiều thành tựu nổi bật trong hiện đại hóa nền hành chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số quốc gia và thúc đẩy sự tham gia tích cực của thế hệ trẻ vào tiến trình phát triển kinh tế-xã hội. Vì vậy, các bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc có giá trị thực tiễn rất lớn đối với quá trình đổi mới hành chính tại Việt Nam.

Nhìn lại hiệu quả thực tế và hướng tới năm cuối cùng của Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) hiện tại giữa hai bên, đại diện Bộ Nội vụ Việt Nam cho rằng đây là thời điểm thích hợp để hai cơ quan nghiên cứu, xây dựng khung chương trình hợp tác cho giai đoạn tiếp theo với quy mô rộng mở hơn, nội dung đi vào chiều sâu và phương thức triển khai linh hoạt hơn.

Cụ thể, phía Bộ Nội vụ Việt Nam đề xuất mở rộng các chủ đề hợp tác trọng tâm dựa trên chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của hai bên, tập trung vào các lĩnh vực cùng quan tâm như: Đổi mới quản trị công và xây dựng chính quyền địa phương hiện đại; Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và phát triển nguồn nhân lực trẻ; Giải quyết việc làm, nâng cao kỹ năng, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho thanh niên; Bình đẳng giới và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về đối tượng tham gia, chương trình nghiên cứu mở rộng đến các cơ quan chuyên môn liên quan, chính quyền địa phương cấp xã và các thanh niên sở hữu tài năng, sáng kiến nổi bật trong các lĩnh vực ưu tiên.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ Việt Nam nhấn mạnh sự chuyển dịch về phương thức hợp tác: Chuyển từ mô hình “Đi thăm-Tìm hiểu-Trao đổi” sang cấp độ hợp tác sâu hơn là “Cùng nghiên cứu-Cùng chia sẻ-Cùng phát triển”. Hai bên sẽ lựa chọn các chủ đề thực tiễn để phối hợp khảo sát, nghiên cứu và tổng hợp các bài học, sáng kiến có giá trị ứng dụng cao. Ngoài các đoàn công tác trực tiếp, hai bên cần tăng cường các hình thức giao lưu linh hoạt như hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên đề, trao đổi cán bộ trẻ, chia sẻ tài liệu chuyên môn và duy trì mạng lưới kết nối gần 400 cán bộ, công chức đã từng tham gia chương trình trong 12 năm qua.

Bộ Nội vụ Việt Nam cam kết sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với KF và các cơ quan liên quan để xây dựng chương trình hợp tác giai đoạn mới bảo đảm tính khả thi, thiết thực và mang lại giá trị gia tăng rõ nét cho cả hai bên.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Choi Jea Jin-Giám đốc Trung tâm Văn hóa ASEAN (KF), Trưởng đoàn đại biểu Hàn Quốc-bày tỏ sự vui mừng và vinh hạnh khi được trở lại làm việc tại Bộ Nội vụ Việt Nam.

Bày tỏ tình cảm đặc biệt với Bộ Nội vụ, ông Choi Jea Jin chia sẻ bản thân từng đảm nhiệm vai trò Trưởng đại diện Văn phòng KF tại Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2024, và Bộ Nội vụ chính là một trong những cơ quan ông có mối quan hệ gắn bó và tới làm việc thường xuyên nhất.

Trưởng đoàn đại biểu Hàn Quốc gửi lời cảm ơn trân trọng tới lãnh đạo Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới cùng tập thể cán bộ Bộ Nội vụ đã đón tiếp chu đáo, chuyên nghiệp.

Ông Choi Jea Jin ghi nhận sự phát triển vượt bậc của dự án hợp tác trong 12 năm qua, coi đây là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị và sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Đánh giá cao các ý kiến phát biểu của đại diện phía Việt Nam, ông Choi Jea Jin đặc biệt ấn tượng với những chia sẻ về phong trào Xây dựng Nông thôn mới tại Việt Nam-một mô hình điển hình thể hiện việc tiếp thu, áp dụng hiệu quả kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc vào điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Ông Choi Jea Jin cho biết, đoàn đại biểu thanh niên Hàn Quốc sang thăm Việt Nam lần này quy tụ các cán bộ trẻ đến từ 15 cơ quan thuộc cả cấp Chính phủ Trung ương và chính quyền địa phương. Đây là cơ hội quý báu để đội ngũ cán bộ trẻ Hàn Quốc trực tiếp trao đổi, tìm hiểu sâu hơn về hệ thống chính sách, định hướng phát triển của Việt Nam trên các lĩnh vực then chốt như quan hệ ngoại giao song phương, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa và nông nghiệp.

Nhất trí với định hướng của Bộ Nội vụ Việt Nam về việc chuẩn bị cho giai đoạn hợp tác tiếp theo khi thỏa thuận MOU hiện tại sắp hết hạn, Trưởng đoàn KF khẳng định phía Hàn Quốc ghi nhận đầy đủ các đề xuất hợp tác từ phía Việt Nam. Ngay sau chuyến công tác này, KF sẽ tích cực nghiên cứu, đánh giá tổng thể để tiếp tục bàn bạc, thống nhất chi tiết với Bộ Nội vụ Việt Nam về khung hợp tác trong giai đoạn mới.

Tại chương trình, đại diện các bộ: Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa-Thể thao và Du lịch tham dự đã trình bày các chủ đề tham luận chuyên sâu nhằm cung cấp thông tin toàn diện cho Đoàn thanh niên Hàn Quốc.

Buổi tiếp và làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, chân thành và thấu hiểu. Sự thành công của buổi làm việc tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối quan trọng của Bộ Nội vụ Việt Nam và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia trong thời kỳ mới.