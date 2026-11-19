Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Cùng tham dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Chào mừng Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức sang thăm, làm việc tại Việt Nam, đồng chí Đoàn Minh Huấn đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được tại Đối thoại Chính sách lần thứ 7 giữa hai Đảng.

Nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng, bất định và Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đồng chí Đoàn Minh Huấn đã chia sẻ những nội dung cốt lõi về chặng đường 40 năm đổi mới cũng như bước chuyển hướng tới mục tiêu đến năm 2045 của Việt Nam. Để hiện thực hóa các mục tiêu, Việt Nam đang chuyển đổi mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời đẩy mạnh cải cách, tinh gọn bộ máy hành chính, giảm tầng nấc trung gian, tối ưu hóa hiệu quả, hiệu lực quản trị. Đi đôi với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam luôn kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết hài hòa các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng đối ngoại Đảng - một trong ba trụ cột ngoại giao cùng với ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đồng chí Đoàn Minh Huấn cho biết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung triển khai ba kênh hợp tác quan trọng gồm trao đổi, chia sẻ lý luận và chiến lược; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hợp tác nghiên cứu học thuật thông qua các hội thảo, tọa đàm và phối hợp thông qua với Quỹ Rosa Luxemburg.

Trao đổi về công tác xây dựng Đảng, đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng lực lượng thanh niên trí thức, công nhân công nghệ cao, nâng cao năng lực làm chủ không gian số và phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên tại cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn tin tưởng, thông qua chuyến thăm, hai bên tiếp tục phối hợp trao đổi sâu hơn vấn đề lý luận, chính sách, chiến lược phát huy tương đồng, học hỏi lẫn nhau, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, thắt chặt quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, cơ chế đối thoại chính sách giữa hai Đảng là kênh hợp tác quan trọng phục vụ trực tiếp công tác hoạch định đường lối, chiến lược.

Ông Theo Glauch, Phó Chủ tịch Liên bang Đảng Die Linke phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Bày tỏ cảm ơn chân thành sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam, ông Theo Glauch chia sẻ cảm xúc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để hiểu sâu sắc hơn về biểu tượng cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Ông Theo Glauch đánh giá cao ý nghĩa của Đối thoại Chính sách lần thứ 7 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức; bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển kinh tế và những bước tiến cải cách hành chính tại Việt Nam; đồng thời khẳng định hai Đảng có nhiều điểm đồng về lý tưởng, cùng đứng trước các thách thức của thế kỷ XXI trong việc bảo đảm quyền lợi giai cấp công nhân, gắn kết phát triển kinh tế với công bằng xã hội và giữ vững hòa bình thế giới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Ông Theo Glauch bày tỏ sự nhất trí phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị chu đáo cho cuộc Đối thoại Chính sách lần thứ 8 tại Berlin, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả.