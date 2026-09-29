Tăng cường hợp tác quốc tế phát huy bảo tồn di sản

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker

Trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực, trả lời báo chí bên lề hội nghị, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker cho rằng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực di sản, và trên thực tế là trong tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của UNESCO, có vai trò vô cùng quan trọng.

Một trong những vai trò lớn nhất của UNESCO là thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, đồng thời tạo điều kiện để các nước trao đổi những thực tiễn tốt.

Ông Jonathan Wallace Baker nhấn mạnh điều này đã nhìn thấy xuyên suốt hội thảo khi thảo luận về tính xác thực - một khái niệm rất quan trọng trong lĩnh vực di sản và văn hóa.

Khái niệm này được hình thành và phát triển thông qua hợp tác quốc tế, thông qua việc trao đổi các thực tiễn, kinh nghiệm và ý tưởng. Những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa đang quy tụ tại Hà Nội để tiếp tục phát triển các khái niệm này.

Qua đó bảo đảm rằng di sản thế giới tiếp tục giữ được tính phù hợp và ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay, cũng như trong suốt 50 năm qua. Hợp tác quốc tế là yếu tố thiết yếu - một phần cốt lõi trong công việc của chúng tôi cũng như trong lĩnh vực văn hóa và di sản.

“Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam thực sự đã đóng vai trò tiên phong về phương diện này, trong nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của UNESCO, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa. Việt Nam đã đưa ra nhiều ý tưởng mới trong lĩnh vực di sản và văn hóa nói chung”, ông Jonathan Wallace Baker nhấn mạnh.

Nhắc đến vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy Thập kỷ Văn hóa vì Phát triển Bền vững, cả trong khuôn khổ UNESCO và tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông khẳng định hợp tác quốc tế đóng vai trò then chốt, và việc quy tụ các quốc gia xung quanh những chủ đề quan trọng như vậy là một phần thiết yếu trong công việc của UNESCO.

Đây cũng là điều đặc biệt coi trọng trong quan hệ hợp tác với Việt Nam - một đối tác tuyệt vời của UNESCO, không chỉ tại Việt Nam, mà còn ở cấp độ toàn cầu như tại Paris và nhiều nơi khác trên thế giới.

Nhấn mạnh quá trình hợp tác giữa Hà Nội và UNESCO, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker nhận định Hà Nội là đối tác tuyệt vời của UNESCO.

Hoàng thành Thăng Long là một địa điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, đồng thời cũng rất quan trọng đối với UNESCO, bởi trong khoảng 10 năm qua, chúng tôi đã hợp tác rất chặt chẽ với Việt Nam để thực hiện các bước và các khuyến nghị khác nhau của Ủy ban Di sản Thế giới.

Việt Nam thực sự là một đối tác tuyệt vời của UNESCO trong nỗ lực nghiêm túc tiếp thu và triển khai tất cả các khuyến nghị được đưa ra. Đây thực sự là một thực tiễn tốt về cách một quốc gia có thể thực hiện các quyết định và khuyến nghị khác nhau để từng bước bảo tồn một địa điểm quan trọng theo đúng cách cần thiết.

Điều đó không chỉ giúp thể hiện tầm quan trọng của Hoàng thành Thăng Long đối với Việt Nam, mà còn cho thế giới thấy giá trị của địa điểm này cũng như những lý do khiến nơi đây có ý nghĩa đặc biệt.