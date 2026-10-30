Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển

Chiều 30/10, Cục Hải quan thông tin, ngày 29/10, tại trụ sở Liên hợp quốc tại Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn tham dự Lễ giới thiệu Dự án tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển tại Việt Nam giai đoạn 2026-2029 (giai đoạn III). Dự án do Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) triển khai, với sự tài trợ của Cục Phòng, chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế (INL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Lễ giới thiệu Dự án tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển tại Việt Nam giai đoạn 2026-2029.

Tham dự sự kiện có bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam; bà Courtney Beale, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; đại diện UNODC phụ trách khu vực châu Á cùng đại diện các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam, cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế. Sự kiện nhằm đánh giá kết quả hợp tác trong hai giai đoạn trước, đồng thời giới thiệu mục tiêu, định hướng và các hoạt động ưu tiên trong giai đoạn 2026-2029.

Qua hai giai đoạn triển khai, Dự án đã tổ chức 30 khóa đào tạo với 491 lượt cán bộ thuộc lực lượng Hải quan, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và các cơ quan chức năng tham gia. Nội dung tập trung vào nâng cao nhận thức tình hình trên biển; kỹ năng lên tàu, kiểm tra, khám xét, bắt giữ; phân tích thông tin và xử lý chứng cứ.

Đại diện các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam tham dự sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực, liên tục của UNODC và INL Hoa Kỳ đối với các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam, trong đó có lực lượng Hải quan. Các hoạt động hợp tác đã góp phần nâng cao năng lực nghiệp vụ và tăng cường phối hợp liên ngành.

Trong giai đoạn III (2026-2029), Dự án dự kiến triển khai 18 khóa đào tạo phát triển kỹ năng nghiệp vụ, tập trung vào ba lĩnh vực: Phòng chống vận chuyển trái phép ma túy bằng đường biển; chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển; chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Để triển khai hiệu quả giai đoạn mới, Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn đề xuất UNODC tiếp tục hỗ trợ đào tạo chuyên sâu về kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; ứng dụng công nghệ trong phân tích thông tin, nhận diện rủi ro và phát triển đội ngũ giảng viên nguồn. Cục Hải quan khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UNODC và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện Dự án.

Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng Việt Nam và đối tác quốc tế, qua đó nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải.