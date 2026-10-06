Tăng cường hợp tác quốc tế, chung tay xây dựng thành phố không ma túy

Đại diện Tổng Lãnh sự quán các nước tham quan các mẫu vật. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Phát hiện nhiều người nước ngoài phạm tội

Công an phường Thủ Đức vừa phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy và triệt phá ổ lừa đảo xuyên biên giới, trong đó có 18 người nước ngoài. Qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở lưu trú A.T.H ở đường 37 có nhóm người nước ngoài đến thuê phòng dài ngày. Họ chủ yếu ra vào thời điểm chiều tối và đêm khuya.

Qua theo dõi, các trinh sát bước đầu xác định nhóm người nước ngoài này chủ yếu đến từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Công an phường Thủ Đức phối hợp Tổ công tác số 8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ "đột kích" phát hiện 5 đối tượng Quốc tịch Malaysia cùng một túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Một đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ vì buôn bán chất kích thích. (Ảnh: Công an cung cấp)

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện thêm 21 người nước ngoài mang quốc tịch Malaysia đang lưu trú tại đây. Cơ quan Công an tiến hành xét nghiệm nhanh chất ma túy, tổng số đối tượng dương tính với chất cấm được xác định là 18 đối tượng.

Tương tự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ 65 đối tượng trong đường dây chuyên pha trộn, mua bán thuốc lá điện tử chứa ma túy, thường gọi là pod chill.

Công an phường Thủ Đức làm việc với các đối tượng người nước ngoài vì buôn bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trong số bị can có 4 người Singapore, 4 người Malaysia và 2 người Đài Loan (Trung Quốc). Hoo Jia How (30 tuổi, quốc tịch Malaysia) và Melvin Tan Junjie (30 tuổi, quốc tịch Singapore) được xác định giữ vai trò cầm đầu.

Trước đó, từ đầu tháng 7, cảnh sát phát hiện dấu hiệu hoạt động của đường dây này. Sau thời gian lần theo các đầu mối, các trinh sát đã bắt Hoo Jia How và Melvin Tan Junjie. Đồng thời thu giữ 1.331 đầu thuốc lá điện tử và 140ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate dùng để pha trộn.

Một số đối tượng bị bắt giữ vì buôn bán chất cấm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Số hàng sau đó được đưa ra thị trường, bán cho người Việt Nam và khách nước ngoài. Nhiều người mua lại để phân phối tiếp hoặc tổ chức sử dụng.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng năm 2026, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xử lý 209 người nước ngoài vi phạm pháp luật về ma túy. Trong số này, 166 bị can bị khởi tố, 43 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính. Qua công tác đấu tranh, lực lượng Công an phát hiện một số băng nhóm tội phạm có người nước ngoài điều hành, tham gia, cho thấy tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi.

Đại diện các lãnh sự quán xem triển lãm các mẫu vật ma túy. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030, Công an thành phố xác định phòng ngừa từ sớm, chủ động nhận diện nguy cơ và tăng cường phối hợp là những giải pháp quan trọng trong đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là các đường dây, băng nhóm có yếu tố nước ngoài.

Chung tay xây dựng môi trường không ma túy

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thành phố là trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại và giao lưu quốc tế, với cộng đồng người nước ngoài đông đảo. Bảo đảm an ninh, an toàn vì vậy có ý nghĩa quan trọng trong duy trì môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

Công an thành phố mong muốn các cơ quan ngoại giao, lãnh sự tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật Việt Nam, nhất là pháp luật về phòng, chống ma túy, đến công dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp của nước mình đang hoạt động tại Việt Nam. Qua đó, giúp công dân nước ngoài chủ động phòng ngừa, chấp hành pháp luật và yên tâm sinh sống, học tập, làm việc, du lịch, đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện các Tổng Lãnh sự quán nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại Hội nghị tuyên truyền và tọa đàm về nâng cao hiệu quả phối hợp phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giữa Công an thành phố với các cơ quan ngoại giao trên địa bàn. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Cùng với việc chia sẻ thông tin về pháp luật Việt Nam, Công an thành phố cũng mong muốn tiếp nhận thông tin về quy định pháp luật, kinh nghiệm, công nghệ và các giải pháp phòng, chống ma túy của các quốc gia, qua đó mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Thời gian qua, Công an thành phố và các cơ quan ngoại giao, lãnh sự cũng thực hiện các trao đổi về thực trạng phối hợp xử lý thông tin, xử lý vụ việc có người nước ngoài vi phạm pháp luật về ma túy; công tác bảo hộ đối với công dân nước ngoài; cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, cảnh báo và phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy.

Mẫu Etomidate được trưng bày, giới thiệu tại Hội nghị, trong bối cảnh lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh với các chất ma túy mới và các chất có nguy cơ bị lạm dụng. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Sở Ngoại vụ cho biết: Các đơn vị tập trung vào việc xây dựng cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, thực chất; nâng cao hiệu quả chuyển tải thông tin cảnh báo đến công dân nước ngoài; đồng thời tăng cường phối hợp trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động du lịch, thương mại, đầu tư, giao lưu quốc tế và vận chuyển qua biên giới để thực hiện hành vi phạm tội về ma túy.

Công an thành phố sẽ tiếp thu, rà soát những nội dung trao đổi, đề xuất; đồng thời mong muốn các bên tiếp tục tổ chức các hoạt động trao đổi, hội thảo và hợp tác trong thời gian tới. Đơn vị mong muốn cùng Sở Ngoại vụ và các cơ quan lãnh sự nước ngoài thiết lập cơ chế phối hợp ngày càng chủ động, thường xuyên, thực chất và hiệu quả.

Các đại biểu tham gia hội nghị Hội nghị tuyên truyền và tọa đàm về nâng cao hiệu quả phối hợp phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giữa Công an thành phố với các cơ quan ngoại giao trên địa bàn. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Sự phối hợp không chỉ bắt đầu khi tội phạm đã xảy ra, khi hậu quả đã phát sinh, mà quan trọng hơn phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay từ khâu phòng ngừa; tăng cường trao đổi thông tin, tuyên truyền pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới, kịp thời nhận diện và triệt tiêu những nguyên nhân, điều kiện có thể làm phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy có yếu tố nước ngoài.

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị có mức độ hội nhập quốc tế sâu rộng, nơi đông đảo người nước ngoài sinh sống, học tập, làm việc, đầu tư và du lịch. Vì vậy, xây dựng một thành phố an toàn, văn minh, không ma túy không phải trách nhiệm của riêng lực lượng Công an, mà cần sự chung tay của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cộng đồng doanh nghiệp, người dân Việt Nam và cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại thành phố.