Tăng cường hợp tác Quốc hội, thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Lào

Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn làm gia tăng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, kéo theo nhiều hệ lụy đối với cơ cấu dân số, hôn nhân, gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội.