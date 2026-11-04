Tăng cường hợp tác Quốc hội, thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Lào
Ngày 3/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đã tiến hành hội đàm.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tang-cuong-hop-tac-quoc-hoi-thuc-day-quan-he-viet-nam-lao-10441745.html