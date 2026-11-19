Quang cảnh hội nghị giữa Bộ CHQS tỉnh Điện Biên với Bộ CHQS tỉnh Luông Pha Băng.

Hội nghị diễn ra tại trụ sở Bộ CHQS hai tỉnh Phong Sa Ly và Luông Pha Băng. Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Điện Biên do Đại tá Vương Đình Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Vi Lay Pheng Som Hương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phong Sa Ly và Thiếu tướng Si Vị Say Pheng Săn Tỵ Súc, Chỉ huy trưởng về Chính trị Bộ CHQS tỉnh Luông Pha Băng.

Tại hội nghị, các bên thông báo, trao đổi tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026; đánh giá kết quả phối hợp, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Ký kết biên bản phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh Điện Biên với Bộ CHQS Phòng Sa Ly.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, các bên thống nhất tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm quy định về quản lý, bảo vệ biên giới; chủ động phối hợp giải quyết tình trạng di cư tự do, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, duy trì trao đổi thông tin thường xuyên và đột xuất, tổ chức hội đàm thường niên luân phiên, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng quân sự các địa phương.

Các bên cũng xác định tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, chủ quyền lãnh thổ, biên giới để kích động, gây mất ổn định an ninh, trật tự.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đề xuất hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa, mỗi nhà trị giá 250 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương, dành cho Bộ CHQS tỉnh Phong Sa Ly và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Bộ CHQS tỉnh Luông Pha Băng. Đồng thời, đề nghị tỉnh Phong Sa Ly tạo điều kiện để đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Điện Biên tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân, dự kiến trong quý IV/2028.

Các bên thống nhất thúc đẩy kết nghĩa, giao lưu, trao đổi thông tin giữa Ban CHQS các huyện Mường Mày, Phong Sa Ly, Nhọt U (tỉnh Phong Sa Ly), huyện Phôn Thoong (tỉnh Luông Pha Băng) với Ban CHQS các xã hoặc cụm xã có đường biên giới tiếp giáp thuộc tỉnh Điện Biên.

Hội nghị góp phần củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường sự tin cậy, phối hợp giữa lực lượng vũ trang các địa phương, hướng tới xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Các nội dung thống nhất sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện.