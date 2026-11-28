Sáu trưởng đoàn chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin thủy văn lưu vực sông Mekong - Lan Thương tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai. Ảnh: Khương Trung

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm hình thành cơ chế Hợp tác Mekong - Lan Thương, ngày 19/11, tại Hà Nội, đại diện 6 quốc gia thành viên gồm Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan tham dự Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác tài nguyên nước Mekong - Lan Thương lần thứ hai, với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác toàn lưu vực hướng tới phát triển bền vững tài nguyên nước lưu vực Mekong - Lan Thương”. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời định hướng hợp tác trong chia sẻ thông tin và quản lý nguồn nước thời gian tới.

Dòng sông gắn kết những cộng đồng

Dài khoảng 4.900km, với lưu lượng dòng chảy trung bình năm khoảng 475 tỷ m³, Mekong là dòng sông dài nhất khu vực Đông Nam Á. Bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, dòng sông chảy qua Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Ở thượng nguồn, sông có tên là Lan Thương; khi chảy vào khu vực Đông Nam Á, sông được gọi là Mekong.

Mekong không chỉ là nguồn tài nguyên thiên nhiên mà còn là không gian sinh tồn, phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa của các quốc gia ven sông. Nguồn nước của dòng sông phục vụ tưới tiêu cho những vùng sản xuất nông nghiệp rộng lớn, cung cấp nguồn lợi thủy sản, hỗ trợ giao thông đường thủy, thương mại và phát triển năng lượng.

Theo Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC), khu vực hạ lưu lưu vực Mekong có khoảng 65 triệu người sinh sống; trong đó, khoảng 80% dân cư phụ thuộc vào dòng sông và các nguồn tài nguyên tự nhiên để duy trì sinh kế. Điều đó cho thấy, mọi biến động về nguồn nước, dòng chảy và hệ sinh thái đều có thể tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất và an ninh lương thực của cộng đồng. Đặc biệt, nguồn nước, phù sa và chế độ thủy văn của Mekong có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất, duy trì hệ sinh thái và sinh kế của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long - trung tâm sản xuất lúa gạo, thủy sản và trái cây lớn của Việt Nam.

Tuy nhiên, sông Mekong đang chịu sức ép ngày càng lớn từ quá trình phát triển kinh tế, nhu cầu sử dụng nước gia tăng, việc xây dựng các công trình thủy điện, khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Tình trạng suy giảm phù sa, biến động dòng chảy, hạn hán, xâm nhập mặn và sạt lở bờ sông đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với các cộng đồng ở hạ lưu. Những vấn đề này không chỉ nằm trong phạm vi một quốc gia mà còn mang tính liên vùng, xuyên biên giới, đòi hỏi sự phối hợp và chia sẻ trách nhiệm giữa các bên liên quan.

Mở rộng chia sẻ dữ liệu thủy văn toàn lưu vực

Trong bối cảnh đó, hợp tác quản lý tài nguyên nước Mekong - Lan Thương ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Tại Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác tài nguyên nước Mekong - Lan Thương lần thứ hai, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đánh giá, sau 10 năm hình thành và phát triển, cơ chế hợp tác Mekong - Lan Thương ngày càng ổn định; việc chia sẻ thông tin thủy văn được mở rộng, năng lực quản lý tài nguyên nước của các quốc gia thành viên từng bước được nâng cao.

Đáng chú ý, hơn 70 dự án thuộc Quỹ Đặc biệt Hợp tác Mekong - Lan Thương đã được triển khai trong các lĩnh vực như cấp nước nông thôn, quản lý lưu vực, giám sát an toàn đập và quan trắc thủy văn. Việc thông báo kịp thời và phối hợp vận hành trong những đợt thiên tai lớn cũng góp phần giúp các quốc gia chủ động hơn trong phòng, chống lũ lụt và hạn hán ở khu vực hạ lưu. Tuy nhiên, trước nhu cầu sử dụng nước và năng lượng ngày càng tăng, cùng những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan và ô nhiễm môi trường, các quốc gia cần tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp.

Điểm nhấn của hội nghị lần này là việc 6 quốc gia ký Bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin thủy văn lưu vực sông Mekong - Lan Thương. Theo đó, các bên thống nhất chia sẻ thông tin theo thời gian thực tại 24 trạm thủy văn trọng điểm, trong đó có 2 trạm tại Tân Châu và Châu Đốc (Việt Nam). Đây là bước tiến quan trọng, mở rộng cơ sở dữ liệu thủy văn với sự tham gia của cả 6 quốc gia. Việc kết nối thông tin từ thượng nguồn đến hạ lưu sẽ giúp nâng cao khả năng theo dõi diễn biến dòng chảy, dự báo lũ, hạn hán, hỗ trợ điều hành nguồn nước và cảnh báo sớm thiên tai. Đặc biệt, dữ liệu được cập nhật kịp thời sẽ giúp các quốc gia hạ lưu có thêm cơ sở đánh giá tác động của những biến động nguồn nước từ thượng nguồn, qua đó chủ động xây dựng phương án ứng phó.

Sông Mekong khi chảy vào Việt Nam phân thành hai nhánh chính là sông Tiền và sông Hậu, hợp thành hệ thống sông Cửu Long, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, thủy sản và tạo sinh kế cho hàng triệu hộ dân. Ảnh: Bích Nguyên

Đối với Việt Nam, việc tiếp cận thông tin thủy văn từ các quốc gia thượng nguồn có ý nghĩa thiết thực trong dự báo dòng chảy về Đồng bằng sông Cửu Long. Dữ liệu về mực nước, lưu lượng dòng chảy và diễn biến nguồn nước sẽ hỗ trợ cơ quan chức năng dự báo tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, điều tiết hệ thống thủy lợi, bố trí mùa vụ và bảo vệ sản xuất. Qua đó, người dân và doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, giảm thiểu thiệt hại trước những biến động bất thường của tự nhiên.

Thống nhất tăng cường hợp tác

Tại hội nghị, đại diện các quốc gia thành viên đã chia sẻ nhiều định hướng nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác quản lý tài nguyên nước. Trung Quốc đề xuất tăng cường trao đổi chính sách, chia sẻ dữ liệu, ứng dụng công nghệ số trong dự báo thủy văn; đồng thời triển khai các dự án dân sinh về nước sạch, phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn đập. Campuchia đề cao việc duy trì dòng chảy tự nhiên theo mùa, bảo vệ hệ sinh thái Biển Hồ Tonle Sap, nguồn lợi thủy sản và sinh kế của người dân. Thái Lan nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát ô nhiễm từ nguồn phát sinh, tăng cường quan trắc và chia sẻ thông tin về chất lượng nước. Trong khi đó, Lào đề xuất củng cố hệ thống thông tin thủy văn, khí tượng, thúc đẩy quản lý tài nguyên nước thích ứng với biến đổi khí hậu và lấy người dân làm trung tâm.

Đối với Việt Nam, trên cơ sở nhận diện những thách thức chung, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề xuất ba hướng ưu tiên hợp tác. Thứ nhất, tăng cường chia sẻ thông tin khí tượng, thủy văn, đặc biệt là số liệu vận hành hồ chứa; thực hiện thông báo sớm trước khi xả lũ hoặc tích nước để các quốc gia hạ lưu chủ động ứng phó với lũ, hạn hán và bố trí sản xuất phù hợp. Thứ hai, tăng cường kết nối giữa các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, tối ưu hóa nguồn lực, đẩy mạnh nghiên cứu chung và ứng dụng công nghệ mới phục vụ thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai, xây dựng hệ thống quản trị nước thông minh. Thứ ba, tiếp tục phát huy vai trò của Quỹ Đặc biệt Hợp tác Mekong - Lan Thương trong hỗ trợ các dự án cải thiện sinh kế, nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn; đồng thời phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện đại phục vụ dự báo, cảnh báo sớm.

Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác tài nguyên nước Mekong - Lan Thương lần thứ hai không chỉ đánh dấu chặng đường hợp tác 10 năm mà còn mở ra những định hướng mới trong quản lý nguồn nước xuyên biên giới. Việc 6 quốc gia thống nhất chia sẻ dữ liệu thủy văn tại 24 trạm trọng điểm là bước tiến cụ thể, tạo nền tảng để chuyển từ đối thoại, cam kết sang phối hợp thực chất. Qua đó, góp phần bảo vệ dòng sông, duy trì nguồn tài nguyên quý giá, bảo đảm sinh kế cho hàng chục triệu người dân và hướng tới tương lai phát triển bền vững của toàn lưu vực Mekong - Lan Thương.