Tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia

Trung tướng Vũ Trung Kiên tặng hoa đón Đại tướng Mao Sophan và đoàn đại biểu Quân đội Hoàng gia Campuchia tham dự hội đàm. Ảnh: Lê Khoa

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam dự hội đàm có Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị và các Cục thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Đồng Nai; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, và Tây Ninh. Về phía Campuchia có các đồng chí Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Trung tướng Vũ Trung Kiên phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Lê Khoa

Phát biểu tại hội đàm, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và xác định quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia là ưu tiên hàng đầu.

Trung tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh, buổi hội đàm hôm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Campuchia đang tiếp tục trên đà phát triển tốt đẹp; hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027); đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Campuchia (từ ngày 9-10/10/2026); cùng với đó là Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia được tổ chức tại Việt Nam (từ ngày 12-15/10/2026), trong đó nội dung về hợp tác quốc phòng, hợp tác Biên phòng được lãnh đạo cấp cao hai nước, hai quân đội khẳng định là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia. Đây là dấu mốc, định hướng có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực để Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Lục quân Campuchia tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, cùng nhau vun đắp truyền thống đoàn kết, quan hệ "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam - Campuchia.

Đại tướng Mao Sophan phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Lê Khoa

Trao đổi tại hội đàm, lãnh đạo hai bên đã đánh giá kết quả phối hợp giữa hai lực lượng trong thời gian qua. Theo đó, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới giữa hai nước. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, hai bên đã duy tri trao đổi thông tin, phối hợp nắm tình hình, tham mưu và xử lý các vấn đề liên quan đến biên giới; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra đường biên giới, cột mốc. Từ đầu năm 2026 đến nay, hai Bên đã phối hợp tổ chức 54 lần tuần tra song phương với gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Lê Khoa

Các cơ chế hội đàm, giao ban, gặp gỡ, trao đổi đoàn tiếp tục được duy trì hiệu quả. Từ đầu năm 2026 đến nay, các hoạt động trao đổi đoàn được duy trì nề nếp. Hai bên thường xuyên tổ chức hội đàm, giao ban, gặp gỡ trao đổi thông tin; thăm hỏi, chúc mừng nhau nhân các ngày lễ, Tết với 445 đoàn/2.700 lượt cán bộ, góp phần tiếp tục củng cố sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm gắn kết giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh trên biên giới.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi một số nội dung liên quan đến phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới và phương hướng hợp tác giữa hai lực lượng trong thời gian tới.

Trung tướng Vũ Trung Kiên và Đại tướng Mao Sophan ký kết Biên bản ghi nhớ nội dung hội đàm. Ảnh: Lê Khoa

Theo đó, hai bên nhất trí triển khai hợp tác trên các nội dung cơ bản như: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền thực hiện nghiêm túc Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới Việt Nam - Campuchia năm 1983; các văn kiện pháp lý về biên giới và thỏa thuận hợp tác hai bên đã ký kết; thúc đẩy sớm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc phần 10% còn lại trên thực địa theo thỏa thuận; tăng cường tuần tra song phương, kiểm soát, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; chủ động phối hợp phòng chống các thách thức an ninh phi truyền thống như: thiên tai, dịch bệnh, an ninh nguồn nước, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, lừa đảo trực tuyến…; tăng cường giao lưu, kết nghĩa giữa lực lượng Biên phòng, Lục quân ở các cấp tương ứng; kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới và giao lưu sĩ quan trẻ giữa hai lực lượng.

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hai nước chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước và các quy định có liên quan; đồng thời, tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, mối quan hệ hữu nghị và tinh thần tương trợ lẫn nhau giữa hai nước; trao đổi thông tin, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, các loại tội phạm xuyên quốc gia…

Trong khuôn khổ hội đàm lần này, Trung tướng Vũ Trung Kiên thông tin thêm, trong gần sáu thập kỷ qua, ASEAN đã phát huy vai trò trung tâm trong thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Bên cạnh những cơ hội, ASEAN đang phải đối mặt với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống xuyên biên giới ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp. Hiện nay, hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hoặc lực lượng tương ứng của các quốc gia thành viên ASEAN chủ yếu được triển khai theo cơ chế song phương hoặc trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác từng lĩnh vực cụ thể, chưa có chương trình hợp tác chuyên biệt, định kỳ, quy tụ người đứng đầu các lực lượng bảo vệ biên giới hoặc lực lượng tương ứng.

Trung tướng Vũ Trung Kiên tặng quà lưu niệm cho Đại tướng Mao Sophan. Ảnh: Lê Khoa

Để góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, kết nối và phát triển bền vững, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã tham mưu, đề xuất triển khai Sáng kiến "Lực lượng bảo vệ biên giới các nước ASEAN chung tay xây dựng biên giới hòa bình, thịnh vượng", nhằm tăng cường tham vấn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy phối hợp, hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện, cùng có lợi và dự kiến tổ chức Chương trình lần thứ nhất vào tháng 8/2027 và sẽ gửi tài liệu khái niệm để phía Campuchia nghiên cứu.

Đoàn đại biểu hai bên dự hội đàm. Ảnh: Lê Khoa

Kết thúc hội đàm, Trung tướng Vũ Trung Kiên và Đại tướng Mao Sophan đã ký Biên bản ghi nhớ nội dung Hội đàm giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia với mục tiêu đưa quan hệ phối hợp giữa hai bên ngày càng gắn kết, phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả theo nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, xây dựng khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia đoàn kết, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.