Tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam-Campuchia

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Văn Thương

Tham gia Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam có các đồng chí: Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Lâm Đồng và cơ quan chức năng thuộc Bộ Tham mưu, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng. Về phía Campuchia có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Cục Công tác Biên giới Campuchia.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu và các thành viên Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng Việt Nam tham dự hội đàm. Ảnh: Văn Thương

Tại hội đàm, lãnh đạo hai bên đã đánh giá kết quả phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua. Theo đó, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới đã ký kết. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, hai bên đã duy trì trao đổi thông tin, phối hợp nắm tình hình, tham mưu và xử lý các vấn đề liên quan đến biên giới; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra đường biên giới, cột mốc. Từ đầu năm 2026 đến nay, hai bên đã phối hợp tổ chức 40 lần tuần tra song phương với trên 1.120 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần giữ vững ổn định trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia.

Các cơ chế hội đàm, giao ban, gặp gỡ, trao đổi đoàn tiếp tục được duy trì hiệu quả. Từ đầu năm 2026 đến nay, các hoạt động trao đổi đoàn giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đạt 382 đoàn với 2.466 lượt cán bộ, qua đó tiếp tục củng cố sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm gắn kết giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh trên biên giới.

Trung tướng Sin Sokha và Đoàn đại biểu Cục Công tác Biên giới Campuchia tham dự hội đàm. Ảnh: Văn Thương

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Campuchia đã triển khai có hiệu quả lĩnh vực hợp tác Biên phòng; duy trì trao đổi đoàn ở các cấp, hoạt động tuần tra song phương; phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; quản lý, kiểm soát cửa khẩu; đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, lừa đảo trực tuyến…

Về công tác tham gia phân giới, cắm mốc, hai bên đã tích cực tham mưu, tham gia các vòng đàm phán cấp Chủ tịch Ủy ban liên hợp biên giới Việt Nam - Campuchia và phối hợp triển khai công tác phân giới, cắm mốc Nhóm 6% trên thực địa theo đúng kế hoạch.

Lĩnh vực hợp tác đào tạo, huấn luyện và nâng cao năng lực cán bộ tiếp tục đạt kết quả thiết thực. Năm học 2026, Học viện Biên phòng và các nhà trường của Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã tiếp nhận đào tạo 97 học viên của Quân đội Hoàng gia Campuchia (đào tạo trình độ đại học và đào tạo tiếng Việt), tăng 16 học viên so với cùng kỳ năm 2025.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung tướng Sin Sokha, Cục trưởng Cục Công tác Biên giới Campuchia trao biên bản hội đàm. Ảnh: Văn Thương

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi một số nội dung liên quan đến phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự trên khu vực biên giới và phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội đàm, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và xác định quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia là ưu tiên hàng đầu. Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu nhấn mạnh, cuộc hội đàm lần này diễn ra trong không khí đoàn kết, hữu nghị, chân thành, thẳng thắn và tin cậy. Hai bên đã trao đổi toàn diện những vấn đề liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Công tác Biên giới Campuchia, đồng thời thống nhất các nội dung tiếp tục phối hợp trong thời gian tới.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng quà lưu niệm Trung tướng Sin Sokha, Cục trưởng Cục Công tác Biên giới Campuchia. Ảnh: Văn Thương

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu thông tin thêm, trong gần sáu thập kỷ qua, ASEAN đã phát huy vai trò trung tâm trong thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Bên cạnh những cơ hội, ASEAN đang phải đối mặt với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống xuyên biên giới ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp. Hiện nay, hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hoặc lực lượng tương ứng của các quốc gia thành viên ASEAN chủ yếu được triển khai theo cơ chế song phương hoặc trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác từng lĩnh vực cụ thể, chưa có chương trình hợp tác chuyên biệt, định kỳ, quy tụ người đứng đầu các lực lượng bảo vệ biên giới hoặc lực lượng tương ứng.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm sau hội đàm. Ảnh: Văn Thương

Để góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, kết nối và phát triển bền vững, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam đã tham mưu, đề xuất triển khai Sáng kiến "Lực lượng bảo vệ biên giới các nước ASEAN chung tay xây dựng biên giới hòa bình, thịnh vượng" nhằm tăng cường tham vấn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy phối hợp, hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện, cùng có lợi và dự kiến tổ chức Chương trình lần thứ nhất trong năm 2027 và sẽ gửi tài liệu để phía Campuchia nghiên cứu.

Kết thúc hội đàm, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam và Trung tướng Sin Sokha, Cục trưởng Cục Công tác Biên giới Campuchia đã ký biên bản Hội đàm giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Công tác Biên giới, Bộ Tổng Tư lệnh, Quân đội Hoàng gia Campuchia với mục tiêu đưa quan hệ phối hợp giữa hai bên ngày càng gắn kết, phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả theo nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, xây dựng khu vực biên giới đoàn kết, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.