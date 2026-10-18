Tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới

Công an tỉnh Tây Ninh đã tích cực chủ động phối hợp lực lượng chức năng các tỉnh giáp biên tăng cường biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm xuyên biên giới, tội phạm có tổ chức nổi lên như lừa đảo qua không gian mạng, buôn lậu, ma tuý, xuất nhập cảnh trái phép…

Nổi bật là phía các tỉnh bạn thuộc Vương quốc Campuchia đã phối hợp bàn giao hơn 2.300 công dân Việt Nam cư trú bất hợp pháp, phát hiện 368 trường hợp liên quan lừa đảo không gian mạng; bắt giữ 14 đối tượng truy nã, truy tìm, xác minh, xử lý 5 vụ án liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giết người, cướp tài sản, mua bán,vận chuyển trái phép ma túy… Tham mưu chính quyền hai bên tổ chức Hội nghị sơ kết biên bản phối hợp giữa Văn phòng BLO Tây Ninh với Văn phòng BLO Bavet, tỉnh Svay Rieng và BLO Trapeang Phlong, tỉnh Tboung Khmum.

Qua các hội nghị, gặp mặt, hai bên trao đổi thông tin cùng nhau giải quyết ổn định các vấn đề về ANTT trên tuyến biên giới, không để xảy ra phức tạp, nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đại biểu 3 tỉnh: Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum (Vương quốc Campuchia) tại Hội nghị hợp tác bảo đảm ANTT khu vực biên giới ngày 18/9/2026, tổ chức tại Tây Ninh.

Lãnh đạo Công an các tỉnh cùng phân tích những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao, tội phạm mua bán người, tội phạm truy nã… Đề xuất tiếp tục tăng cường hiệu quả trao đổi thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền cho quần chúng nhân dân 2 bên biên giới chấp hành nghiêm quy chế biên giới và phối hợp đấu tranh mạnh với các loại tội phạm. Các bên cam kết tiếp tục thực hiện đúng chủ trương, tinh thần hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia ký kết…

Thiếu tướng Vũ Như Hà - Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Hội nghị hợp tác bảo đảm ANTT khu vực biên giới với Ty Công an 3 tỉnh: Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum (Vương quốc Campuchia) diễn ra ngày 18/9/2026.

Thiếu tướng Vũ Như Hà- Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh khẳng định, kết quả hợp tác trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 giữa Công an tỉnh Tây Ninh và Công an các tỉnh bạn Campuchia đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Qua đó, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa, vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.

Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục ký kết Biên bản hợp tác với Ty Công an các tỉnh: Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng Công an các tỉnh giáp biên tiếp tục siết chặt kiểm soát biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân và chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Trong đó tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm liên quan đến khủng bố, ma túy, mua bán vũ khí, mua bán người, cướp, rửa tiền, mua bán hàng cấm, hàng lậu, tội phạm trộm cắp, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Các bên tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Văn phòng liên lạc qua biên giới BLO; hợp tác đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống, hợp tác bảo vệ môi trường.

Hai bên tiếp tục duy trì các cuộc họp mặt, đối ngoại, vận dụng linh hoạt từng thời điểm đảm bảo yêu cầu đối ngoại theo cơ chế thỏa thuận giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, nhằm trao đổi thông tin về tình hình ANTT ở khu vực biên giới mà hai bên cùng quan tâm, hợp tác giải quyết các vấn đề nổi lên bằng biện pháp hòa bình, hữu nghị, tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau để giữ vững sự ổn định và phát triển ở khu vực biên giới.

Thiếu tướng Vũ Như Hà - Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh ký kết biên bản hợp tác với các tỉnh giáp biên trong đảm bảo ANTT khu vực biên giới, tháng 9/2026 tại Tây Ninh.

Ở cấp cơ sở, ngày 9/10/2026, Công an xã Tân Biên cũng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới xã Tân Biên năm 2026 và triển khai phương hướng phối hợp năm 2027. Thượng tá Trần Đức Cương - Trưởng Công an xã Tân Biên cho biết, phía Campuchia, có đại diện Chi Cảnh sát 3 huyện: Ponhea Kraek, Kamchay Mear, Romeas Haek và Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới Meun Chey, Đồn Cảnh sát Cửa khẩu quốc tế Meun Chey, Đồn Công an hành chính 3 xã: Krabau, Trapeang Phlong, Kak (Vương quốc Campuchia).

Thời gian qua, tình hình ANTT trên tuyến biên giới chung giữa xã Tân Biên và các huyện, xã Campuchia giáp biên cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ án phức tạp, nghiêm trọng. Hai bên tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, tinh thần láng giềng tốt đẹp, hiểu biết lẫn nhau, cùng hợp tác có hiệu quả giữ vững ổn định ANTT tuyến biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang hai bên đã quan tâm làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục cho người dân ở khu vực biên giới hiểu, chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại, các thỏa thuận, hiệp định, nghị định thư mà Chính phủ hai nước đã ký kết; phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm soát, bảo vệ toàn vẹn cột mốc biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước qua lại buôn bán, thăm thân, học tập, tham quan du lịch và khám chữa bệnh.

Thời gian qua, lực lượng chức năng Campuchia đã phối hợp bàn giao cho lực lượng chức năng Việt Nam 240 công dân Việt Nam vi phạm pháp luật, lao động, cư trú bất hợp pháp qua Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp liên quan hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, bắt giữ 1 đối tượng truy nã, 1 đối tượng truy tìm liên quan các vụ án, vụ việc phía Việt Nam đang thụ lý.

Các Đồn Biên phòng Việt Nam đã xử phạt vi phạm hành chính 170 trường hợp về hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng Việt Nam và lực lượng Cảnh sát bảo vệ biên giới Campuchia thường xuyên tuần tra trên tuyến biên giới, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người và các hành vi vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Thời gian tới, lực lượng chức năng 2 bên tiếp tục tăng cường hiệu quả trao đổi thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền cho quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm quy chế biên giới, phối hợp ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, đấu tranh mạnh với tội phạm công nghệ cao, ma túy, đặc biệt là các đối tượng truy nã lẩn trốn qua biên giới…

Lực lượng chức năng 2 bên không ngừng tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để làm tốt các nhiệm vụ công tác đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước qua lại buôn bán, thăm thân, học tập, tham quan du lịch và khám chữa bệnh, góp phần phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa, vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới xã Tân Biên năm 2026 và triển khai phương hướng phối hợp năm 2027.

Cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh còn chú trọng chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng các điểm dân cư ổn định, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ bình yên nơi biên cương của Tổ quốc. Những năm qua, các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở, phát triển sản xuất từng bước nâng cao đời sống nhân dân vùng biên. Toàn tỉnh đã xây dựng 574 căn nhà tại các điểm dân cư biên giới, với tổng nguồn lực hơn 185,9 tỷ đồng…