Tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Đồng chí Lê Minh Trí hội kiến Đoàn đại biểu Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc (ACRC) do ông Lee Myong Sun, Phó Chủ tịch ACRC dẫn đầu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại buổi hội kiến, đồng chí Lê Minh Trí cho rằng, gần 35 năm qua, nhất là trong thời gian gần đây, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng thể hiện đúng nghĩa là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong thời gian ngắn, lãnh đạo cấp cao hai nước đã có nhiều chuyến thăm cấp Nhà nước, khẳng định chiều sâu thực chất của quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện. Trong đó, có chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm năm 2025; chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc tháng 4/2026 và chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tháng 9/2026.

Đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 104,2 tỷ USD tính đến hết tháng 9/2026; đối tác du lịch lớn thứ hai; đối tác thương mại lớn thứ ba với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 94,9 tỷ USD. Bên cạnh hợp tác chính trị, kinh tế, đầu tư, thương mại và du lịch, quan hệ hai nước còn được vun đắp bởi những nét tương đồng về văn hóa, tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đồng chí Lê Minh Trí và ông Lee Myong Sun tại buổi hội kiến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng của Hàn Quốc, trong đó có sự đóng góp rất lớn của ACRC với vai trò là cơ quan phòng, chống tham nhũng quốc gia, đồng chí Lê Minh Trí cho biết, những kinh nghiệm hay, có hiệu quả của Hàn Quốc đã và đang được Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, chọn lọc để đề xuất áp dụng phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Đồng chí Lê Minh Trí nêu rõ, trong bối cảnh Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, công tác phòng, chống tham nhũng không chỉ dừng ở kiểm soát, xử lý vi phạm mà còn phải góp phần thúc đẩy phát triển. Vì vậy, phạm vi công tác được mở rộng sang phòng, chống lãng phí, các hành vi tiêu cực khác; đặc biệt chú trọng phòng ngừa từ gốc, từ xa, hướng tới xây dựng xã hội liêm chính, thể chế liêm chính và đội ngũ cán bộ liêm chính.

Đồng chí mong muốn hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu các chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu của Việt Nam và thế mạnh của Hàn Quốc.

Quang cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Khẳng định hai nước cùng có quyết tâm phòng, chống tham nhũng, đồng chí Lê Minh Trí cho rằng, việc ký kết và thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Trung ương và ACRC chính là sự cụ thể hóa, khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai bên nhằm nâng cao hơn nữa tính thực chất, toàn diện và hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong công tác phòng, chống tham nhũng. Hai bên đã nỗ lực triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng đối với các nội dung cam kết theo tinh thần Bản ghi nhớ.

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị phát huy thế mạnh, lợi thế của mỗi bên, cụ thể hóa các nội dung hợp tác trên cơ sở biên bản gia hạn hợp tác giữa Ban Nội chính Trung ương và ACRC. Hai bên có thể học hỏi lẫn nhau về cách tiếp cận, phương pháp xử lý công việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của mỗi cơ quan, đồng thời vun đắp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Đồng chí Lê Minh Trí trao quà tặng ông Lee Myong Sun. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ông Lee Myong Sun cảm ơn đồng chí Lê Minh Trí và các đồng chí lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Nội chính Trung ương đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, ấm áp.

Ông Lee Myong Sun nhất trí với những chia sẻ của đồng chí Lê Minh Trí, khẳng định việc gia hạn hợp tác là điểm xuất phát để hai bên mở rộng hợp tác trong tương lai; cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, ông Lee Myong Sun nhấn mạnh, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992, đến nay đã có hơn 30 năm phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến giao lưu nhân dân. Năm 2027, hai nước sẽ cùng kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông Lee Myong Sun tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển, tiến lên tầm cao mới.

Ông Lee Myong Sun trao quà tặng đồng chí Lê Minh Trí. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kết thúc buổi hội kiến, đồng chí Lê Minh Trí gửi lời thăm hỏi tới Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc; chúc đồng chí Lee Myong Sun cùng các thành viên trong Đoàn có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam thành công, tiếp tục góp phần vun đắp tình hữu nghị và quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

* Sau buổi hội kiến, Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc đã có cuộc hội đàm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương thay mặt lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chào mừng và chúc sức khỏe ông Lee Myong Sun, các thành viên trong Đoàn cùng Đại sứ quán Hàn Quốc đã đến thăm, làm việc với Ban Nội chính Trung ương.

Nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc hội đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Trường cho biết, năm 2026 đánh dấu gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, gần 5 năm hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đồng chí bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thường xuyên trao đổi đoàn trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi hội đàm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát biểu đáp từ, ông Lee Myeong Sun cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Trường cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Nội chính Trung ương đã dành thời gian, công sức chuẩn bị hội đàm.

Ông Lee Myeong Sun bày tỏ sự trân trọng, khâm phục quyết tâm của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong thực hiện nguyên tắc không khoan nhượng đối với các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tăng cường kiểm soát quyền lực; mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan tiếp tục được củng cố, phát triển sâu sắc hơn.

Tại hội đàm, đại diện Ban Nội chính Trung ương trao đổi về những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật của Việt Nam thời gian qua.

Đại diện ACRC chia sẻ kinh nghiệm về hệ thống bảo vệ người tố cáo, trong đó có cơ chế ủy quyền tố giác ẩn danh đang được áp dụng tại Hàn Quốc.

Hai bên đã trao đổi Thư gia hạn Bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hai bên đã trao đổi Thư gia hạn Bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028, tạo cơ sở tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng giữa hai cơ quan.